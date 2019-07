I vantaggi e gli svantaggi dello shopping online?

Fuori provincia - Lo shopping online è sempre più diffuso in Italia, forse grazie soprattutto al fatto che non ha orari e spesso offre l’occasione di concludere ottimi affari. Ma, come tutte le cose, ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. In questo articolo vedremo e valuteremo insieme gli uni e gli altri.



Pro

Per prima cosa, con il diffondersi dello shopping in rete si sono diffuse anche le recensioni. Una volta affidate ai consumatori più generose, ora è possibile trovarne di ogni tipo. Molto accreditati sono gli articoli di siti come LaTop10, redatti da professionisti esperti. Alcuni descrivono le principali caratteristiche dei prodotti, ad esempio cos’hanno di nuovo rispetto ai modelli precedenti. Altri ancora offrono una panoramica di diversi modelli appartenenti a diverse fasce di prezzo, così da poter verificare se una scelta è effettivamente conveniente. E ancora, altri propongono classifiche dei 5 o 10 migliori modelli usciti in quell’anno, illustrando per ciascuno le caratteristiche principali. Tutti questi accorgimenti fanno sì che ogni consumatore possa, con poco sforzo, compiere una scelta consapevole e intelligente.

La stessa cosa può dirsi per la scelta di un e-shop. Sui siti specializzati è possibile trovare numerosi articoli di professionisti del settore grazie ai quali chiunque può imparare come tutelarsi nei modi più svariati. Si passa da quelli che spiegano come affidarsi solo ai siti più accreditati, ai trucchi per pagare online in sicurezza. Oltre ai rischi più evidenti infatti, si può cadere in vere e proprie truffe informatiche che non tutti hanno la competenza di individuare. Per questo motivo seguire i consigli di un soggetto specializzato è quanto mai importante.



Contro

Anzitutto, spesso si compra ancora a scatola chiusa. Non è possibile vedere il prodotto prima di acquistarlo né chiedere un parere a un commesso. Ciò significa che, a meno che non si abbia la pazienza di imbarcarsi nelle procedure di reso, spesso complicate, a volte ci si accontenta di quello che si è preso anche se non corrisponde perfettamente ai propri desideri. In altri casi invece si spende più di quanto si dovrebbe, oppure si acquista a prezzo scontato un prodotto che pesa poi molto sulla bolletta elettrica.

Inoltre, nonostante la sicurezza in rete sia generalmente cresciuta, non tutti i siti sono sicuri. Non parliamo solo di quei venditori che offrono quasi sicuramente merce contraffatta: anche sulle piattaforme più accreditate è possibile incappare in venditori terzi dei quali può essere poco furbo fidarsi. Non è infrequente quindi trovarsi con merce danneggiata che non è possibile sostituire, o con prodotti non conformi alle caratteristiche indicate o, peggio, con strani addebiti sulla carta di credito.



Shopping online si o no: il giudizio finale

Assolutamente si. Lo shopping online è divertente, rilassante, si può fare da casa e offre la possibilità di scoprire prodotti di cui si ignorava l’esistenza. Inoltre, a differenza dei negozi fisici, la scelta è praticamente illimitata ed è possibile reperire anche i prodotti meno diffusi. La consegna a domicilio poi è un fattore di innegabile vantaggio per chi ha poco tempo per girare nei negozi, senza contare il fatto che in questo modo si possono fare acquisti a qualsiasi ora. Al giorno d’oggi, gli italiani comprano quasi tutto online, persino i cibi. Visita il portale IlFattoQuotidiano per scoprire quali sono le categorie più popolari nell’ecommerce italiano.

Con il diffondersi di siti specializzati in recensioni poi, gli acquisti sono diventati ancora più facili e sicuri. Le numerose schede comparative, le classifiche, e le importantissime recensioni degli esperti, aiutano qualsiasi consumatore a fare una scelta intelligente. E non dimentichiamo che c’è sempre la possibilità di sapere chi applica degli sconti, o in quali periodi verranno fatte delle promozioni. I consigli su cosa guardare per verificare l’affidabilità di un sito poi, hanno ridotto sensibilmente la possibilità di truffe o furto dei dati della carta di credito, rendendo l’esperienza sicura e piacevole anche per gli utenti meno ferrati.