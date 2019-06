I sindacati disertano la festa della Marina

Fuori provincia - “Le segreterie Fp Cgil, Cisl Fp e Uilpa in coerenza con lo stato di agitazione nazionale stante il permanere di elementi di criticità a cui la politica nazionale ha ancora dato risposte, ritengono di non poter partecipare alla festa della Marina”. E’ il contenuto di una missiva dei sindacati e indirizzata al ministro Trenta, al Capo di stato maggiore della Marina Militare Girardelli e al comandante marittimo nord Lazio.

I sindacati nella lettera hanno rilanciato i temi per il settore e chiedono: “Il superamento dei vincoli imposti dalla legge 244/2012, con cui sono stati tagliati 10.000 posti di lavoro del personale civile per finanziare carriere e stipendi d’oro; un urgente piano straordinario di assunzioni alla quale vanno destinati investimenti adeguati e in cui realizzare la riapertura delle ex scuole operai; il recupero del divario economico esistente tra la retribuzione accessoria attribuita ai lavoratori civili della difesa e quella percepita dai colleghi impiegati in altri Ministeri e amministrazioni; lo sblocco delle progressioni tra le aree funzionali del personale civile, a partire dal personale della 1^ area. Peraltro, sebbene specifica, la vertenza della Difesa si inserisce nella più generale vertenza del pubblico impiego che è al centro delle attuali iniziative nazionali con cui CGIL CISL e UIL hanno richiesto di ripianare gli organici e di procedere alle assunzioni come atto di responsabilità nei confronti del Paese”.