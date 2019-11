Haruspex, la sentinella delle reti informatiche sbarca in Bahrain

Fuori provincia - Haruspex, la società di sicurezza informatica nata alla Spezia e creatrice di una tecnologia predittiva premiata a livello internazionale, ha scelto il Bahrain come sede centrale per servire il Consiglio di cooperazione del Golfo, l'organizzazione internazionale regionale che riunisce sei Stati del Golfo Persico: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar.



La società di informatica nata da un'ipotesi di tesi di laurea trasformatasi in un corso di laurea magistrale in Cyber security all'interno del Polo universitario "G. Marconi" da cuiscaturì uno spin off che in breve tempo iniziò a far parlare di sé, amplia dunque in maniera clamorosa i suoi orizzonti, mirando a identificare e sviluppare importanti casi pilota all'interno delle principali industrie regionali del Consiglio di cooperazione del Golfo, nonché a sviluppare preziose partnership strategiche con i principali partner industriali e ad implementare la tecnologia e le soluzioni.

La società si concentrerà su settori quali: petrolio e gas, produzione di energia; ifrastrutture di distribuzione di servizi pubblici; sanità, telecomunicazioni, difesa, reti e contatori intelligenti, impianti di desalinizzazione, navi intelligenti e contabilità finanziaria e distribuita.



La notizia dell'exploit della società con sede in Via Veneto, è riportato da Trade Arabia (clicca qui ), che spiega come Bijan Majidi, fondatore e Ceo di Dinamica International, con sede in Bahrain, abbia introdotto il team Haruspex in un seminario presso il Capital Club Bahrain, tenuto con il patrocinio dell'ambasciatore italiano in Bahrain, Domenico Bellato.

Haruspex ha messo in mostra la sua esperienza nella sicurezza informatica attiva insieme alla sua suite di piattaforme e soluzioni software, specificamente progettate e personalizzate per le organizzazioni pubbliche, private, governative e militari che sono fondamentalmente dipendenti da infrastrutture tecnologiche e informative critiche e sensibili.

L'amministratore delegato dell'azienda, Marcello Montecucco, ex dirigente Ibm senior, ha presentato gli aspetti chiave della tecnologia Haruspex, come la sua capacità di identificare in modo proattivo tutte le minacce e sviluppare le necessarie strategie di mitigazione e rimedi che consentono all'infrastruttura di adattarsi, anche prima della minaccia si materializza, dimostrando così che "la migliore forma di difesa è prevedere e impegnarsi".

Il co-fondatore, il professor Fabrizio Baiardi, docente di valutazione e gestione dei rischi presso l'Università di Pisa, ha affermato che la "tecnologia gemella digitale" della società consente molteplici simulazioni automatizzate su repliche digitali dell'infrastruttura e degli avversari.

La tecnologia è il risultato di molti anni di ricerca e sviluppo congiunti con l'Università di Pisa, con la quale Haruspex mantiene una partnership strategica continua.

Presente anche al seminario, nel ruolo di capo delle relazioni istituzionali con governo, autorità pubbliche e militari, è stato cofondatore di Haruspex, l'ammiraglio Dino Nascetti, ex presidente di Promostudi, e l'ingegner Filippo Lubrano, direttore dello sviluppo aziendale di Haruspex.



Majidi ha dichiarato che il Bahrain è stato selezionato per la sua posizione strategica, politiche favorevoli al business, risorse umane di qualità, innovazione ed ecosistema tecnico e la forte posizione di Dinamica International nelle competenze di innovazione e trasformazione digitale aziendale e portafoglio di implementazioni.