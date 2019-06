Grandi Navi, il sindaco di Venezia: "Unesco ci metta nella black list"

Fuori provincia - “Scriveremo all'Unesco per chiedere di metterci nella Black List. Venezia, è una città in pericolo, noi ci sentiamo in pericolo”. Lo afferma il sindaco di Venezia, Brugnaro a Focus Economia di Sebastiano Barisoni su Radio 24.“Noi non ci sentiamo più rappresentati da questo Ministro, non dico dal Governo, dico da questo Ministro che ha una protervia che io non ho mai visto in vita mia e che ha capito in mezza giornata quello che io non ho ancora capito in 57 anni. – e prosegue a Radio 24 - Quello che noi contestiamo non è tanto che il Ministro abbia un'idea diversa dalla nostra, e se ce la dicesse sarebbe bello, ma che in via emergenziale, intanto, faccia proposte per togliere le navi da Piazza San Marco.” E infine conclude: “Scrivo all'Unesco e chiedo di essere messi sotto tutela perché io la faccia non ce la metto più”.