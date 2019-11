Gli assi della cantieristica pronti per Seatec

Fuori provincia - Il team organizzativo di Seatec, il salone della tecnologia, della componentistica, del design e della subfornitura applicate alla nautica da diporto, ideato e promosso da IMM CarraraFiere, nel 2020 alla sua 18° edizione, introduce ulteriori importanti novità e occasioni di business per il settore, interpretando con nuove chiavi di lettura i segnali di un mercato in questo momento molto dinamico e proiettato al futuro con ottimismo, come confermano tutti gli indicatori del settore e l’andamento dei saloni d’autunno. Avviato un dialogo estremamente positivo con i protagonisti della più qualificata cantieristica nautica nazionale, prima nel mondo per qualità e volumi produttivi, per l’edizione 2020, ricollocata su richiesta delle aziende nel consueto periodo di febbraio (dal 5 al 7), il team di manifestazione ha esplorato inedite opportunità e sinergie con il consenso compatto del segmento produttivo. Obiettivo: consolidare il ruolo dell’unico salone B2B dedicato al settore in Italia e nell’ Europa mediterranea nello scacchiere degli eventi nautici internazionali mediante la creazione di un format in grado di rispondere trasversalmente alle richieste dell’industria cantieristica e di tutta la filiera che la sostiene, che in Seatec, da ben 17 edizioni, trova un punto di riferimento insostituibile.



In questa logica, Seatec 2020 intende confermare il proprio status di hub tecnico altamente specializzato, luogo di incontro tra domanda e offerta nel quale, per la prima volta, si valorizzerà la presenza dei grandi cantieri riuniti in una esclusiva “Shipyard Lounge”, un’area dedicata di 400 m² posizionata all’interno del padiglione E dove ogni cantiere avrà una propria postazione. Non una semplice VIP Lounge, ma uno spazio poliedrico nel quale i cantieri effettueranno incontri B2B riservati agli Espositori della fiera, programmati prima dell’evento con agende personalizzate. All’interno della Lounge i cantieri potranno altresì sviluppare opportunità di networking con gli operatori della filiera, con le start up di settore, con le Università e le figure professionali partecipanti al “Career Day” istituito nel quadro della manifestazione, anch’esso una novità dell’edizione 2020.



L’iniziativa “Seatec Career Day”, in programma nella giornata di venerdì 7 febbraio, è stata fortemente richiesta dagli stessi cantieri, costantemente alla ricerca di figure tecniche specializzate, spesso difficili da individuare, al fine di coinvolgere giovani designer e ingegneri con formazione specifica in ambito nautico con i quali poter instaurare un rapporto conoscitivo finalizzato allo sviluppo di opportunità lavorative. I giovani professionisti saranno reclutati da IMM CarraraFiere in collaborazione con UniGe, Master PromoStudi, UniFi, Politecnico di Milano e Quasar Roma. I giovani laureandi e laureati potranno partecipare all’evento previa iscrizione sul portale online messo a disposizione dagli organizzatori, mentre le Università si attiveranno per la promozione dell’evento presso i propri studenti e laureati.



Alla Seatec Shipyard Lounge hanno aderito: Absolute Yachts, Azimut | Benetti Cantiere delle Marche, Cantieri del Pardo, Cantiere Navale Franchini, CCN Cerri Cantiere Navale, Gruppo Ferretti, Italian Sea Group, Montecarlo Yachts, Overmarine Mangusta, Rossinavi, Rossini, Sanlorenzo, Seven Stars Marina & Shipyards. Ulteriori prestigiose collaborazioni con cantieri produttori di imbarcazioni di media e medio piccola dimensione sono attualmente in fase di definizione, per poter disporre di un panorama il più ampio possibile della cantieristica nazionale.



Il team organizzativo di Seatec sta parallelamente lavorando per stabilire relazioni e convenzioni con le principali Associazioni di categoria italiane ed europee al fine di convogliare nella manifestazione il maggior numero possibile di operatori attivi e qualificati.



La pluriennale collaborazione con ICE Agenzia conferma inoltre, anche per il 2020, l’incoming commerciale della delegazione di cantieri, dealer e operatori stranieri altamente qualificati provenienti da Europa e Nord America, che da 17 anni costituisce una peculiarità della manifestazione grazie ad un matching B2B mirato fra gli Espositori e i buyer selezionati dagli organizzatori.



Sul fronte convegnistico, anche l’edizione 2020 proporrà un ricco palinsesto di appuntamenti che caratterizzeranno la Seatec Academy, fiore all’occhiello di un evento da sempre votato alla formazione tecnica. I temi del 2020 saranno concentrati sulla sostenibilità, sia del prodotto sia dell’ambiente di lavoro, sul marketing delle aziende della subfornitura, sul design condizionato dalle normative, sulle tecniche di refit contemporanee in confronto alle modalità costruttive del passato.



Per perfezionarne gli aspetti di interesse ed incrementare la partecipazione di pubblico, i convegni costituiranno ancora una volta una preziosa opportunità di formazione e aggiornamento con il rilascio di Crediti Formativi Professionali (CFP) a ingegneri e architetti, grazie alla proficua collaborazione fra IMM CarraraFiere e gli Ordini Professionali della Provincia di Massa Carrara.



Seatec 2020 si svolgerà a CarraraFiere, Carrara, dal 5 al 7 febbraio 2020.