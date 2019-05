Fuga da Facebook, l'ultima realtà è Unicredit

Fuori provincia - Non è passata inosservata la notizia che Unicredit, una delle più importanti banche d'Europa, abbia deciso di chiudere tutti i suoi profili social: Facebook, Instagram e Messenger. E non è certo la prima azienda che ha deciso di svincolarsi completamente dalle creature di Mark Zuckerberg, sempre più dominanti tanto da indurre tante realtà ad andarsene via. I numeri americani parlano di un abbandono da parte di 15 milioni di utenti con una tendenza che non sembra arrestarsi. I motivi? Un po' la vicenda Cambridge Analytica che ha gettato ombre sulla credibilità di Facebook, un po' perché il prezzo da pagare per le aziende, giornali in primis, sta diventando troppo alto. Essere su Facebook significa essere in casa d'altri e da quella casa si può essere cacciati senza preavviso o messi nelle condizioni di andarsene, come sta accadendo. I brand erano entrati con pervicacia nelle pagine del social network apparentemente libere di aumentare lettori, like e condivisioni poi le cose hanno iniziato a cambiare e si è iniziato a pretendere soldi in cambio di visibilità. Ciò diventa assai pericoloso soprattutto nel giornalismo, che dovrebbe rimanere svincolato da logiche di performance, se non legate alla bontà del servizio svolto. Se Unicredit è stata la prima di una lunga serie lo dirà il tempo ma di sicuro rispetto a qualche tempo fa esiste una consapevolezza diversa.