Emergenza Covid-19: BVLG dona 20 mila euro alle associazioni G.R.A.N.O. e Azzurra Onlus di Pietrasanta

Fuori provincia - In un momento ancora molto difficile per le famiglie del nostro territorio a causa del Covid-19, BVLG continua a dare il proprio contributo con una donazione rivolta a due associazione di Pietrasanta, associazione G.R.A.N.O e Azzurra Onlus, per un importo totale di 20 mila euro. Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana in questa fase vuole dimostrare la propria vicinanza alla comunità anche con questi interventi di solidarietà alimentare, aiutando le persone e le famiglie più in difficoltà del nostro tessuto sociale. Ricordiamo che le associazioni G.R.A.N.O. (Gestione risorse alimentare non onerose) e Azzurra Onlus si impegnano da anni sul territorio di Pietrasanta nella raccolta e nella distribuzione dei

pacchi alimentari a centinaia di famiglie bisognose.



L’obiettivo di tutti, anche in questa fase legata al Covid-19, è la lotta allo spreco alimentare e alla povertà ed un aiuto concreto alle famiglie, ai giovani senza lavoro stabile, ai pensionati con assegni minimi e a tutte le persone che vivono in una situazione di disagio economico. Dichiarazioni CDA e Direzione BVLG: vogliamo evidenziare il nostro doveroso e continuo impegno per la comunità e il territorio anche con queste due donazioni. L’associazione G.R.A.N.O. e Azzurra Onlus da molti anni portano avanti la propria attività a favore delle famiglie bisognose. Noi come BVLG siamo presenti, venendo incontro alla richiesta di solidarietà alimentare che arriva dal territorio, mantenendo saldi i nostri valori di Banca di credito cooperativo. Dichiarazione congiunta Franco Coluccini, Presidente di Azzurra Onlus e Elena Mancini, Presidente Associazione G.R.A.N.O.: "La nostra attività a favore delle famiglie bisognose del territorio ha bisogno di sostegno continuo. Ringraziamo BVLG non solo per l’importante donazione ma anche e soprattutto per il costante supporto che ci ha sempre dimostrato negli anni". Per informazioni contattare: Raffaele Capparelli, comunicazione@bvlg.bcc.it; M 3386532441