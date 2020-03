Emergenza Coronavirus: da parte di BVLG allo studio misure a favore di imprese e famiglie sul territorio

Fuori provincia - In questo delicato momento legato all’epidemia di Covid-19, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana comunica a soci e a clienti la sua volontà di restare ancora più vicino al territorio e alla comunità. Lo fa con lo studio di soluzioni a favore di famiglie e imprese colpite pesantemente dalle restrizioni e dalle problematiche legate al Coronavirus. In settimana prossima verranno deliberate in CDA misure urgenti a favore del territorio, in linea con i valori e il ruolo sociale a favore della comunità che Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana mantiene anche e soprattutto in questi difficili momenti. Vogliamo sottolineare l’attenzione da parte di BVLG alla salute di soci, clienti e del personale. Invitiamo tutti all’utilizzo dei canali digitali come Relax Banking e ATM Evo per le proprie operazioni bancarie e per i pagamenti di tutti i giorni consigliamo l’utilizzo di carte e bancomat. Ricordiamo inoltre che i nostri consulenti sono raggiungibili anche a distanza (telefono e mail) e suggeriamo di non recarsi in filiale se non strettamente necessario e comunque sempre telefonando e prendendo appuntamento. I nostri riferimenti sono disponibili alla pagina dei contatti https://www.bvlg.it/contatti-sedi-telefonoemail-bvlg-banca-versilia-lunigiana-garfagnana/ mentre per i Soci è sempre possibile comunicare tramite email a soci@bvlg.bcc.it.