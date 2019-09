Ecco l’identikit del risparmiatore italiano: ciò che manca è la programmazione

Fuori provincia - In Italia negli ultimi anni la situazione economica è stata spesso incerta, così come quella politica, e per questo non è mai semplice intuire il futuro e farsi trovare pronti. Probabilmente è anche per questo che nella Penisola si trova un numero elevato di risparmiatori, tanto da raggiungere il 70% circa della popolazione, stando alle indagini di Agos Monitor. Di fatto, la maggior parte dei cittadini tricolori attua una gestione dei propri risparmi che può definirsi quantomeno consapevole, ma non sempre ottimizzata a dovere.



Nel nostro paese, infatti, le nuove tecnologie vengono sfruttate solo in parte dai risparmiatori, visto che c’è addirittura chi tiene i conti ancora con carta e penna. Inoltre, spesso non viene dato il giusto peso alle voci di costo che gravano di più sul bilancio, e questo rappresenta un problema per il risparmio dei consumatori. Vediamo dunque di tracciare un identikit del risparmiatore medio italiano, e di capire in cosa difetta.



L’identikit del risparmiatore tricolore

Secondo gli studi presentati da Agos Monitor, solo il 20% degli italiani può considerarsi davvero attento anche alla programmazione. Il 50% del totale, invece, ammette di procedere più a tentativi che in base ad un’analisi reale della situazione. Poi troviamo l’ultimo 30%, ovvero la fetta di popolazione che non bada in alcun modo al risparmio. Tornando alle persone oculate, soltanto il 21% fa uso di opzioni tecnologiche e digitali per il risparmio: si parla in special modo di app e di documenti elettronici, ma anche di computer e tablet. La quasi totalità dei risparmiatori “in forma lieve” (44%), invece, utilizza ancora oggi carta e penna, il che ovviamente non aiuta. Cosa manca a questa parte di italiani? La già citata pianificazione, dunque la creazione di un piano di risparmio che possa dirsi progettuale e ad ampio respiro.



Consigli per risparmiare e per investire

È possibile risparmiare e investire allo stesso tempo? La risposta è positiva, ma tutto dipende dalle opzioni scelte. In tal senso si può fare l’esempio delle polizze vita, come le soluzioni Helvetia per risparmiare con serenità, per fare un esempio. Un altro strumento molto utile è la creazione di un fondo di emergenza, perché presenta due vantaggi: spinge a mettere soldi da parte, e può essere usato quando si presentano degli imprevisti. Per quanto concerne il risparmio in linee generali, è bene attrezzarsi con una lista della spesa al supermercato, e cercare di tagliare gli sprechi energetici in casa. La stesura di un bilancio familiare, poi, è fondamentale per tenere d’occhio entrate e uscite. Infine, ecco la regola delle 24 ore: se l’acquisto non è indispensabile, meglio prendersi una giornata di riflessione.



Concludendo, gli italiani sono tendenzialmente dei risparmiatori, ma spesso non agiscono programmando e questo è un errore.