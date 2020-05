Ecco il 730 pre-compilato, scaricabile da oggi

Fuori provincia - Da oggi sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate parte il modello 730 precompilato 2020, la dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati. Si tratta di una dichiarazione semplificata che offre diversi vantaggi: il contribuente non deve eseguire calcoli, ottiene il rimborso direttamente in busta paga o rata di pensione e, se deve versare le imposte, gli importi gli vengono trattenuti in busta paga/pensione. Non cambiano le chiavi utili per l’accesso alla dichiarazione dei redditi online. Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 30 aprile 2020, il contribuente potrà accedere al modello 730 precompilato mediante credenziali Fisconline; Carta Nazionale dei Servizi (CNS); identità SPID; PIN INPS; credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.



Il debutto della dichiarazione dei redditi precompilata è accompagnato dalla pubblicazione delle istruzioni su come accedere al modello 730 online e su quali sono i dati presenti: clicca qui per approfondire sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Da oggi si apre ufficialmente la stagione del modello 730 precompilato. A partire da oggi è dunque possibile accedere e consultare il modello 730 online mentre per apportare modifiche ai dati precompilati e per effettuare l’invio bisognerà invece attendere il 14 maggio, data a partire dalla quale sarà disponibile online anche il modello Redditi precompilato. La scadenza per la trasmissione telematica è fissata al 30 settembre 2020, ma la tempistica di presentazione è assolutamente rilevante a partire dall’anno in corso: i termini di rimborsi ed addebiti Irpef saranno legati alla data di invio telematico all’Agenzia delle Entrate.