Difesa Servizi approva il bilancio e dona un milione per l'emergenza

Fuori provincia - L’assemblea dei soci di Difesa Servizi S.p.A., presieduta dal ministro Guerini e convocata per approvare il bilancio 2019 della società in house del dicastero, ha deliberato di destinare parte degli utili, pari ad un milione di euro, per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid19. “Esprimo il mio apprezzamento per questa proposta del consiglio di amministrazione che accresce gli sforzi della Difesa in un momento di impegno collettivo” è quanto ha dichiarato il ministro Guerini aprendo i lavori assembleari.

“È doveroso per noi supportare lo sforzo che stanno sostenendo le nostre Forze Armate che con le loro strutture sanitarie e la professionalità dei loro uomini si battono quotidianamente contro il Coronavirus” ha dichiarato Fausto Recchia – AD di Difesa Servizi S.p.A. I fondi saranno destinati a supportare le strutture sanitarie che stanno facendo fronte all’emergenza del coronavirus e rappresentano un ulteriore contributo della Difesa al contrasto della pandemia.