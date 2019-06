Delegazione della Confartigianato spezzina a Roma: “Sì agli investimenti e al reddito da lavoro”

Fuori provincia - All'Auditorium 'La Nuvola' di Roma si è svolta l'Assemblea nazionale di Confartigianato alla presenza di 1700 delegati arrivati da tutt'Italia con i rappresentanti del Governo, della politica e delle istituzioni. La delegazione spezzina guidata dal Presidente Paolo Figoli e dal direttore Giuseppe Menchelli era composta da Nicola Carozza, Roberto Zampollini, Anna Alfano, Massimiliano Dentelli, Alessio Caldassi, Matteo Caminati, Stefano Ciliento, Lorenzo Mazzini. Tanti i temi affrontati dal Presidente Giorgio Merletti, dal commento delle iniziative adottate in primo questo primo anno di governo gialloverde. Non sono mancate le critiche per una situazione generale ancora incerta per la tenuta complessiva, soprattutto economico-finanziaria. “Sì agli investimenti, sì allo sviluppo del Paese, sì alle infrastrutture – ha detto senza indugi il Presidente Merletti – È investendo che si cresce. Lo sviluppo delle imprese è lo sviluppo del Paese, è questo che si deve fare. Se la spesa è improduttiva e fine a se stessa, aumenta il debito, aumenta lo spread e, di conseguenza, i problemi per tutta l’Italia, imprese e cittadini”. Dal palco dell’Assemblea 2019, il Presidente Merletti ha lanciato una provocazione: “Quanto reddito da lavoro si potrebbe creare con i 5,6 miliardi di euro impegnati nel 2019 per il reddito di cittadinanza?”. Automatica l’ovazione di una platea composta da imprenditori che ogni giorno devono combattere contro un credito alle imprese che è sceso del’1,1%, contro un carico fiscale che ha raggiunto il 42,4% del PIL e un cuneo fiscale importante, pari al 47,9%, 12 punti più della media OCSE. Numeri che l’Ufficio studi di Confartigianato ha fotografato per dare l’immagine di un Paese ancora in piena crisi economica, lontano da quello shock positivo annunciato dal Governo ad inizio mandato. La prima risposta del Governo è arrivata dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che dal palco ha ricordato il contratto firmato con Confartigianato durante l’assemblea dell’anno scorso. “Era un contratto in sette punti che riguardava questioni molto specifiche, importanti per le imprese italiane. Il SISTRI, i decreti INAIL, ma anche tutto quello che riguarda la normativa sugli appalti, con le piccole e medie imprese che non riuscivano a toccare palla negli appalti. Bene, ci siamo messi a lavoro e abbiamo ottenuto risultati importanti. Sono d’accordo – ha aggiunto Di Maio – sul fatto che la visione deve essere globale, altrimenti qualsiasi intervento rischia di essere vanificato”. La strada verso il rilancio dell’economia italiana è ancora lunga, però, c’è da abbattere la tassazione sul lavoro e la pressione fiscale generale. Una tesi confermata dal Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Il primo e unico passo da compiere è il taglio delle tasse, fondamentale ci sia già nella prossima manovra economica e di questo stiamo discutendo con l’Unione europea, che penso abbia interesse ad un’Italia che cresce – ha sottolineato Salvini – Se ripartono i piccoli, l’edilizia e la manifattura, riparte il Paese. Poi, c’è il taglio della burocrazia. Quindi, via tutte le leggi, i regolamenti, i revisori, i ricorsi e i controricorsi. Dobbiamo disegnare un’Italia con meno tasse e meno burocrazia, oltre a una riforma della scuola e della formazione professionale, parlo di una maggiore vicinanza tra mondo della scuola e mondo del lavoro, che torni a quella formazione che è stato il patrimonio delle nostre imprese e del nostro artigianato”, ha poi concluso il Ministro dell’Interno. Dopo una prima serie di interventi a sostegno della povertà e dei cittadini travolti dalla crisi economica di questi anni, l’Italia ha bisogno di una scossa importante per rilanciare l’economia, le piccole e medie imprese e la fiducia di investitori e mercati esteri. La delegazione spezzina di Confartigianato ha avuto modo di incontrare l'On. Lorenzo Viviani e l'On. Manuela Gagliardi che hanno partecipato ai lavori dell'Assemblea e hanno raccolto le istanze delle imprese del territorio spezzino in attesa della prossima manovra economica che sarà il banco di prova delle reali intenzioni del Governo.