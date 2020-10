Da Crédit Agricole Italia un finanziamento all’azienda Giorgio Tesi

Fuori provincia - Crédit Agricole Italia, da sempre tra le banche leader nel sostegno al settore Agri-Agro, ha erogato un finanziamento all’azienda Giorgio Tesi garantito da ISMEA. Per le aziende attive nei settori di agricoltura, silvicoltura e pesca è infatti ISMEA a fornire la garanzia per le richieste di finanziamento, al posto del Fondo Centrale di Garanzia. Giorgio Tesi Group è un player di fama internazionale che esporta in oltre 60 paesi del mondo, grazie ad una produzione diversificata di piante per vivaismo ornamentale su oltre 500 ettari di terreno suddivisi tra i centri di produzione di Pistoia e le filiali sparse in tutta Italia.



Giorgio Tesi Group è un marchio che raggruppa tutte le aziende del gruppo familiare: aziende di produzione, commerciali, società immobiliari, una società editrice, alcune società di servizio e una Fondazione a scopo umanitario che è stata costituita dalla famiglia in ricordo di Giorgio e Tullio Tesi. Il finanziamento, erogato nell’ambito delle misure introdotte con il Decreto Liquidità, consente all’azienda di proseguire nel suo percorso di crescita a sostegno delle proprie attività economiche a conferma della volontà di Crédit Agricole Italia di essere vicino ai clienti.