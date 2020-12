Crédit Agricole si mangia anche il Credito Valtellinese

Fuori provincia - Crédit Agricole Italia ha promosso un'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie del Credito Valtellinese. L'offerta riguarda 66.375.397 azioni ordinarie quotate sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, che rappresentano il 94,620% del capitale sociale della banca. CA riconoscerà agli azionisti dell’emittente che aderiranno all’offerta, per ciascuna azione portata in adesione, un corrispettivo di 10,5 euro, con premio del 21,4% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni rilevato alla chiusura del 20 novembre 2020. ossia il giorno di mercato aperto antecedente il lancio dell’offerta, e del 53,9% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali delle azioni degli ultimi sei mesi precedenti al 20 novembre . L’esborso massimo complessivo, calcolato sulla base del corrispettivo e assumendo che tutte le azioni siano portate in adesione all’offerta, è pari a 696.941.668,50 euro.