Credit Agricole, offerta per acquistare le azioni di Credito Valtellinese

Fuori provincia - Crédit Agricole Italia S.p.A. (“Crédit Agricole Italia”), società controllata per il 75,6% da Crédit Agricole S.A. (“CASA”), lancia oggi un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, con corrispettivo in denaro (l’“Offerta”) sulla totalità delle azioni di Credito Valtellinese S.p.A. (“Credito Valtellinese”), come annunciato nella comunicazione rilasciata oggi ai sensi dell’Articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’Articolo 37 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.



Attraverso questa operazione continua lo sviluppo di un solido e profittevole gruppo bancario italiano beneficiando del forte radicamento territoriale. La combinazione di Crédit Agricole Italia e Credito Valtellinese consoliderà la posizione

del gruppo come banca commerciale #6 in Italia, impegnata a servire al meglio i suoi 3 milioni di clienti, facendo leva su una cultura condivisa di continuo supporto alle comunità locali. Sarà un'alleanza fra due banche solide e caratterizzate da una buona performance con significativa creazione di valore, a beneficio di tutti gli stakeholder.



L'offerta pubblica è pari a 10,50€ per azione, con un premio del 53,9% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi 6 mesi e un premio del 21,4% rispetto al più recente prezzo ufficiale di Credito Valtellinese al 20 Novembre 2020.