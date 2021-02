Crédit Agricole Italia 'top employer' per tredici anni di fila

Fuori provincia - Crédit Agricole Italia si conferma tra i leader nella gestione delle Risorse Umane: il gruppo è ormai da 13 anni una presenza stabile all’interno delle aziende certificate Top Employers, un riconoscimento di eccellenza che premia l’impegno nel fornire le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti e l’attuazione di Best Practice focalizzate sullo sviluppo e sul benessere delle persone, favorendo, al tempo stesso, la crescita professionale. Crédit Agricole Italia è da tempo attiva con politiche ed iniziative che promuovono le pari opportunità e il rispetto delle differenze a 360°, con appuntamenti annuali sui temi di inclusione e diversity management nonché con la sottoscrizione dell’accordo con le organizzazioni sindacali a tutela delle diversità di genere per contrastare ogni forma di discriminazione e della “Carta del Rispetto”, per promuovere un clima aziendale sempre più inclusivo. Nel corso di questi 13 anni, il Gruppo ha saputo evolversi nelle politiche formative, con la nuova piattaforma Digital Academy che offre oltre 600 training online su 50 aree tematiche e che viene utilizzata da più del 95% della popolazione aziendale, ma anche sui progetti di sviluppo valorizzando l’ascolto delle persone grazie ad Alisei: uno strumento che permette di rilevare le competenze, gli interessi e le ambizioni di tutti i Collaboratori. Allo stesso modo sono cresciute le politiche di work-life balance grazie allo smart working ormai a pieno regime.