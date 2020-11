Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Vita lanciano la nuova polizza vita multiramo

Fuori provincia - Crédit Agricole Vita e Crédit Agricole Italia lanciano sul mercato una nuova polizza multiramo la cui gestione finanziaria è orientata, tra gli altri, anche ai temi della sostenibilità. Nel contesto attuale, infatti, emerge in modo sempre più evidente quanto stia diventando significativo lo stretto legame tra economia, società e ambiente, non solo in termini di programmazione di politiche pubbliche, ma anche nella sensibilizzazione dei cittadini. I consumatori, del resto, orientano con crescente consapevolezza le proprie scelte, coscienti dell’impatto che le stesse possono avere sul mondo che li circonda. I clienti, in particolare le nuove generazioni, sono sempre più consapevoli e informati in merito alla scelta dei propri consumi e vogliono attribuire un senso ai propri risparmi, per indirizzarli in modo efficace.



Marco Di Guida, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Vita, commenta: “È fondamentale, oggi, comprendere l’importanza di coniugare la redditività dei nostri prodotti alle buone pratiche in campo sociale e ambientale. Diversi operatori finanziari si sono affacciati alle tematiche della sostenibilità rendendo il panorama italiano estremamente variegato; il punto di forza, che ci distingue, sta nella possibilità di offrire ai nostri clienti una polizza assicurativa che coniuga obiettivi di performance finanziarie e investimento socialmente responsabile, con tutti i vantaggi fiscali tipici delle polizze vita. Gli investimenti orientati alla valorizzazione dei profili ambientali, sociali e di governance rappresentano inoltre uno dei pilastri principali della strategia di Crédit Agricole Italia: “Valorizzare gli investimenti socialmente responsabili rappresenta uno dei principali assi strategici del nostro piano di sviluppo a medio termine, in linea con la filosofia del Gruppo Crédit Agricole. Il nostro obiettivo è proporre soluzioni flessibili e accessibili, in

grado di rispondere alle esigenze di tutti i nostri clienti, anche di chi vuole iniziare ad investire sui mercati” – aggiunge Mario Buquicchio, Responsabile Area Wealth Management di CA Italia.



La nuova polizza vita “CA VITA FIDUCIA SOSTENIBILE” coniuga la stabilità di una componente del capitale

investito nella gestione separata, alla possibilità di investire in fondi interni Unit Linked, che comprendono nella

loro politica di investimento anche l’attenzione alla sostenibilità. “CA VITA FIDUCIA SOSTENIBILE” prevede, infatti, la possibilità di investire in due Fondi Interni di Crédit Agricole Vita, gestiti da Amundi, anche quest’ultima Società facente parte del Crédit Agricole in Italia, orientati ai temi “ambiente” e “società”. Il Fondo “CA Vita Orizzonte Ambiente” coniuga all’obiettivo di rendimento, l’attenzione per l’investimento in strumenti finanziari che valorizzano lo sviluppo e la sostenibilità ambientale (come ad esempio: energie alternative, società impegnate in politiche di salvaguardia della società e sviluppo sostenibile). Il Fondo Interno “CA Vita Orizzonte Società” invece, unisce agli obiettivi di performance l’attenzione per l’investimento in strumenti finanziari che valorizzano lo sviluppo e la sostenibilità sociale (come ad esempio: società che offrono servizi o sono impegnate nell’attività di educazione, healthcare, ricerca medica e biotecnologie).



In aggiunta all’investimento sui Fondi Orizzonte Società e Orizzonte Ambiente, la polizza prevede anche l’investimento di una parte di capitale in un fondo protetto della gamma Amundi. Tale opzione di investimento risulta particolarmente interessante nell’attuale contesto di grande incertezza e volatilità dei mercati finanziari, dovuta all’evolversi del Covid-19. L’assenza di costi di ingresso e la soglia minima di investimento pari a 5.000 euro rendono questo prodotto particolarmente accessibile per un target di clientela “retail”, attento agli impatti delle proprie scelte di investimento.

Tra gli ulteriori plus, CA Vita Fiducia Sostenibile riconosce la garanzia sulla componente del capitale investito nella Gestione Separata “CA Vita Più”, nel caso il cliente abbia necessità di chiedere il disinvestimento totale, per acquisto prima casa o spese mediche straordinarie. Il prodotto apporta, inoltre, alcuni importanti vantaggi, che caratterizzano le polizze vita: la garanzia del capitale investito in caso di decesso, riconosciuta ai Beneficiari, con una particolare maggiorazione sul capitale qualora l’età dell’Assicurato al momento del decesso sia uguale o superiore ai 75 anni; il vantaggio dell'esenzione dall'imposta di successione. La polizza CA Vita Fiducia Sostenibile è distribuita a partire dal 22 di ottobre presso le filiali Crédit Agricole Italia.