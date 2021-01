Covid-19, respinta la richiesta per i mille euro: ecco come chiedere il riesame

Fuori provincia - Con la circolare INPS 28 ottobre 2020, n. 125 sono state fornite le istruzioni sull’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, concessa a favore delle seguenti categorie di lavoratori, le cui attività sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19:



stagionali, in somministrazione o a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

intermittenti;

autonomi occasionali;

venditori a domicilio;

dello spettacolo.



Gli esiti delle domande e le relative motivazioni sono consultabili tramite il servizio online “Indennità 600/1.000 euro”, alla voce “Esiti”, raggiungibile dal sito nazionale dell'Inps.



Con il messaggio 15 dicembre 2021, n. 143 Inps fornisce le istruzioni sulla gestione delle richieste di riesame delle domande respinte, per non aver superato i controlli sui requisiti, e precisazioni sugli indirizzi amministrativi per i riesami delle domande presentate dai lavoratori dello spettacolo.