Covid-19, reddito di emergenza ok anche per novembre e dicembre

Fuori provincia - Il Reddito di Emergenza è una misura straordinaria di sostegno al reddito, per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a causa dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stata riconosciuta, a domanda, un’ulteriore mensilità di REM per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio del REM in precedenza.



Il messaggio 12 novembre 2020, n.4247 informa che il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha previsto:



per i nuclei familiari già beneficiari del REM D.L. 104, il riconoscimento d’ufficio di ulteriori due mensilità, per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020;

per i nuclei che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, la possibilità di richiedere il nuovo Reddito di Emergenza (di seguito anche REM D.L. 137), previa presentazione della domanda e verifica del possesso dei requisiti, sempre per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020.

Il beneficio può essere riconosciuto anche ai nuclei già beneficiari del REM D.L. 34. Se però tali nuclei non hanno ottenuto anche il REM D.L. 104, dovranno presentare una nuova domanda.



Il messaggio fornisce inoltre, ulteriori indicazioni sui requisiti richiesti, sulla modalità della domanda e ricorda che Il beneficio può essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, attraverso i consueti canali telematici:



il sito internet dell’INPS autenticandosi con le proprie credenziali di accesso;

gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;

i Centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



(Fonte Inps)