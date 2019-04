Cosa fa il copywriter? Aiuta le aziende a promuoversi

Fuori provincia - Un copywriter efficace garantisce la vendita di un prodotto. Il suo scopo infatti è quello di attirare l'attenzione e spingere un potenziale consumatore a compiere un'azione. Il termine proviene dal settore del marketing e definisce la scrittura professionale di testi pubblicitari. “Writing” è tradotto come “scrivere”, mentre “copy” nel gergo pubblicitario è inteso come testo coinvolgente. In Italia sono utilizzati anche semplicemente “copy” o il termine “redattore pubblicitario” per indicare la professione del copywriter. In questo ambito a diffondere una guida pratica e dettagliata su cos’è il copywriting è IONOS azienda specializzata in domini e hitech. Un “copywriter” si occupa di testi destinati soprattutto alle campagne di marketing online.



Ha dunque competenze precise: descrizioni di prodotti, annunci di prodotti per piattaforme online come Google e Facebook, video dimostrativi, e-mail marketing, casi di studio che evidenziano i vantaggi di un prodotto, articoli e post su blog, interventi di clienti e testimonial.

Per portare a termine questo compito è importante che il copywriter riesca a creare un filo diretto con il target. Sia online che offline i testi pubblicitari sono rivolti a potenziali clienti e devono creare un dialogo. Se si utilizza efficacemente il contatto diretto, si possono acquisire nuovi clienti o mantenere saldi i rapporti con la clientela già esistente.

In base al prodotto oppure al servizio pubblicizzato, i copywriter elaborano spesso più annunci all’interno della stessa campagna di marketing. Devono essere in grado di riconoscere quali contenuti e stili possono risultare interessanti per determinati target e quali no. Inoltre è necessario prestare attenzione alla coerenza del messaggio globale tra testo e grafica. La creatività e la disponibilità nell’affrontare un tema eventualmente poco noto sono caratteristiche vantaggiose per un copywriter. In base al prodotto o al servizio in questione, deve essere in grado di adattare il tono del testo per renderlo ad esempio più serio o più divertente.



Se queste sono solo le basi del copywriter, ossia del professionista di pubblicità e marketing, il concetto di “Copriwriting” è molto più vasto. Esiste il Search Engine Optimization (SEO) copywriting attraverso l’utilizzo di precise parole chiave (termini di ricerca), grazie al Search Engine Optimization copywriting si ottiene un posizionamento ottimale nei risultati di ricerca di Google. Il copywriting di vendita si pone la sfida di convincere il lettore con un prodotto o un servizio a tal punto da spingerlo all’acquisto. Il copywriting tecnico è la scrittura di testi di argomenti o settori specifici la cui creazione richiede un alto livello di conoscenze specialistiche. I copywriter di contenuti scrivono contenuti per un sito web e si concentrano su un argomento specifico. Gli utenti del sito web ricevono informazioni su questo argomento e vengono informati delle novità. I copywriter creativi decidono da sé un argomento e lo integrano con determinati prodotti o servizi nei loro messaggi. È analogo al copywriting di vendita, poiché anche qui i potenziali clienti dovrebbero essere indotti all’acquisto di un prodotto o servizio.