Contship in Asia per convincere ad usare il porto della Spezia

Fuori provincia - Contship ha dato il via questa settimana al quinto Road Show in Asia. Una delegazione composta dal senior management Contship, guidata da Daniele Testi (Direttore Marketing e Comunicazione) e Peter Hill (Direttore Sales e Business Development) insieme a Peter Robino (Sales e Business Development Specialist), ha visitato questa settimana Seul e Shanghai. Ottima accoglienza per gli eventi organizzati nelle due città, ai quali hanno partecipato oltre 100 professionisti della logistica, freight forwarders e rappresentanti delle compagnie di navigazione.

“Contship Italia ha inaugurato il progetto dei Road Show in Asia cinque anni fa. Quest’anno, durante gli incontri e nei momenti di networking che accompagnano le presentazioni, abbiamo notato un notevole aumento dell’interesse e della consapevolezza legata ai temi della gestione del rischio. Rispetto alle visite degli anni passati, spedizionieri e fornitori di servizi logistici stanno esplorando in maniera più proattiva le alternative a loro disposizione per diversificare la catena del trasporto ed offrire ai loro clienti finali un servizio sempre più diversificato, concentrandosi sul valore e non solo sui costi”, ha commentato Daniele Testi.



Lo scopo di questi Road Show è sottolineare i benefici legati all’utilizzo dell’ opzione Southern Gateway e del La Spezia Container Terminal come alternativa logistica per gli esportatori e gli importatori asiatici. Ai professionisti del settore coinvolti viene anche offerta la possibilità di scoprire di più sulla connettività estesa del network Contship, ed in particolare di approfondire le possibilità di riduzione dei costi di inventario, rese possibili dall’opzione Sud, che offre, attraverso La Spezia, accesso immediato alle regioni che, in un raggio di 300 km, generano quasi il 50% del PIL italiano.

Il Road Show proseguirà la prossima settimana, con la tappa di Hong Kong, che prevede un seminario e una sessione di degustazione di vini italiani (Martedì 29 Ottobre) e l’evento di Taipei (Mercoledì 30 Ottobre). La delegazione concluderà il tour a Singapore, il 1° Novembre.