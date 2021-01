Cashback, ora parte quello vero e proprio. Slitta a febbraio la lotteria degli scontrini

Fuori provincia - Con il saluto al 2020 finisce l’Extra Cashback di Natale sul quale ha influito la stretta promossa dal governo in occasione delle feste per arginare la diffusione del Coronavirus. Dall'8 dicembre sino a ieri per ottenere il 10% di rimborso fino a 150 euro, bastavano dieci acquisti con carte di credito, carte di debito e prepagate, bancomat e app di pagamento. Trascorsa dunque la fase sperimentale, il programma Cashback guarda al 2021 con regole già precisate secondo le quali sarà possibile ottenere il rimborso del 10% sull'importo degli acquisti che verranno effettuati con carte o app di pagamento in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti. Anche in questo caso saranno esclusi gli acquisti online. Non ci sarà un importo minimo di spesa e sarà possibile ottenere rimborsi fino a 300 euro l'anno. Ogni sei mesi, se sarà effettuato un minimo di 50 pagamenti, si otterrà il 10% dell'importo speso, fino a un massimo di 150 euro di rimborso complessivo. Il rimborso massimo per singola transazione sarà di 15 euro.



Oltre al Cashback standard, si potrà concorrere anche per il Super Cashback, ovvero un rimborso da 1.500 euro a semestre, cioè anche fino a 3.000 mila euro l'anno, per i primi 100mila che hanno totalizzato il maggior numero di transazioni con carte e app. Tra la formula standard e quella super sarà possibile recuperare fino a 3.300 euro l'anno. Ai fini del Super Cashback si calcola sempre il numero di pagamenti e non gli importi spesi. Il Super Cashback sarà attivo per tre semestri, dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2022. Slitta invece a febbraio la lotteria degli scontrini: la proroga è legata a questioni di carattere tecnico.