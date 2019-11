Case: crescono le compravendite in Liguria, la regione entra nella top ten italiana

Fuori provincia - Dopo la battuta d’arresto del 2016 il mercato immobiliare in Italia è tornato a crescere. I risparmiatori che investono sul mattone sono in aumento, e fra le regioni in cui le compravendite continuano ad aumentare c’è anche la Liguria, che si colloca per la prima volta tra le prime dieci nel nostro paese. Vediamo i dati.



La crescita del mercato immobiliare in Liguria

Tra il 2017 e il 2018 la compravendita di case in Liguria è cresciuta del 7% e nel 2019 il trend continua a salire tanto da far prevedere di poter arrivare entro la fine dell’anno a un +10%, superando di gran lunga le medie nazionali che si attestavano intorno al 2% nei primi mesi del 2019. Si tratta, in particolare, di circa 20.000 transazioni che entro il 2020 dovrebbero levitare a 25.000 o poco più: ci si aspetta dunque che il mercato torni lentamente a riprendersi fino a superare i numeri del 2007.

Analizzando infatti la classifica delle Regioni per numero di compravendite, la nostra regione si piazza al decimo posto sia per quanto riguarda il valore secco che per le transazioni arrivando a incidere, in totale, del 3,7% su livello nazionale. Andando poi ad analizzare la situazione delle singole città, vediamo crescere in particolare Genova, con il suo +18% di offerta in metri quadri e il +4% di superficie venduta. Concentrandoci invece proprio su La Spezia, è possibile notare come l’offerta dei volumi è cresciuta del 4,3%, mentre le superfici transate rispettano la media dell’anno precedente. Per quanto riguarda i prezzi invece, nella zona Centro storico – Europa sono cresciuti del 3,7%, mentre nel quartiere Kennedy - Ospedale c’è stato un aumento del 2%, dimostrando anche qui la buona salute del mercato, in linea con la tendenza nazionale.



Cosa fare dopo aver acquistato casa

Se quindi ci si trova ad aver appena comprato casa, è bene cominciare quanto prima ad affrontare tutte le incombenze amministrative e ad attivare tutti i servizi essenziali. Vediamo quindi quali sono i passi più importanti cui pensare quanto prima.



- Cambio delle utenze

La cosa da fare subito è trasferire le utenze. Fortunatamente, tali passaggi possono essere gestiti direttamente dalla compagnia con cui si decide di stipulare il contratto, come spiegato anche sul sito di WeKiwi per quanto riguarda la voltura del gas, ad esempio. Attenzione inoltre a provvedere a tutti gli allacci, necessari per poter ottenere la residenza e prendere finalmente possesso della nuova casa.



- Cambio della residenza

Altro passo da fare è quello di notificare il cambio di residenza al Comune presso il quale ci si trasferisce. Un passo importante che serve ad essere inseriti nelle sue liste per quello che riguarda tutte le incombenze amministrative.



- Contattare l’amministratore di condominio

Altro passo da fare è contattare l’Amministratore del Condominio, notificandogli la data dalla quale si prende possesso dell’appartamento, in modo che possa caricare le spese comuni da quel momento in poi.



- Le imposte comunali e la TARI

Teoricamente è sufficiente il cambio di residenza a modificare anche la posizione tributaria municipale, ma, a volte, le variazioni automatiche non sono così repentine, per cui è sempre meglio mandare una notifica al Comune per il ricalcolo delle varie imposte comunali compresa la TARI.