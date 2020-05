Cambio al vertice in BVLG: Maurizio Adami nuovo direttore generale

Fuori provincia - Il CDA della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana comunica il cambio al vertice dell’Istituto di via Mazzini con Maurizio Adami, già Vicedirettore generale, che dal 1 giugno 2020 sarà il nuovo Direttore generale BVLG. Paolo Pelliccioni termina così il suo mandato da Direttore a fine maggio 2020. Lo comunica il CdA BVLG che con Paolo Pelliccioni Direttore generale ha condiviso gli ultimi 14 anni di lavoro. Dal 1 giugno comincia il

mandato di Maurizio Adami, forte di un’esperienza di 32 anni in BVLG.

Nato a Pietrasanta nel 1965, Maurizio Adami ha cominciato il percorso professionale in BVLG nel 1988, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità, Ricordiamo Responsabile area crediti dal 2007 a luglio 2016, da agosto 2016 alla Vicedirezione dell’Istituto e Direttore Mercato, ha lavorato insieme al Direttore generale, formato un’ottima squadra, dimostrando le sue capacità e portando BVLG ai traguardi degli ultimi anni, con le aperture delle filiali della Spezia e di Viareggio Marco Polo, oltre all’ingresso nel Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con tutti i parametri positivi di una banca in salute.