Caceis diventa banca depositaria della Fondazione Enpaia

Fuori provincia - Caceis Bank, società di asset servicing del Gruppo Crédit Agricole, ha ottenuto l’affidamento del servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione Enpaia (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici. Con questo mandato la branch italiana di Caceis, specializzata nella fornitura di servizi finanziari a investitori istituzionali, arricchisce il portafoglio di clienti con una Cassa di Previdenza di primario standing con più di 38.000 iscritti ed oltre 1,5 miliardi di Euro di attivi in gestione. “Siamo orgogliosi di aver legato il nome di Caceis ad un ente così importante per gli operatori del settore agroalimentare italiano - dichiara Giorgio Solcia, Managing Director di Caceis in Italia. Questo mandato riconosce la validità del modello operativo e dell’offerta di servizi da noi dedicata ai Fondi Pensione ed alle Casse di Previdenza. La vittoria di questo mandato, i cui attivi sono stati migrati con successo proprio recentemente, ci onora anche grazie alla storica attenzione che il gruppo Crédit Agricole riserva a tutto il

comparto.” “Siamo felici di collaborare con Caceis Bank – afferma il Direttore generale di Enpaia, Roberto Diacetti -

istituto di primaria importanza e provata esperienza nel settore dei fondi pensione e delle Casse di previdenza; e siamo certi che saprà supportare al meglio la Fondazione nelle operazioni di investimento che verranno effettuate”.