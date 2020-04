Bvlg dona 250 mila euro agli ospedali e alle Caritas del territorio

Fuori provincia - Banca Versilia Lunigiana Garfagnana ha deliberato una donazione per una cifra complessiva di 250 mila euro a favore degli ospedali e per le Caritas. Un altro grande aiuto Bvlg per il territorio”. In questo delicato momento legato all’epidemia di Covid-19, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana comunica di avere deliberato aiuti a favore degli ospedali e delle Caritas del territorio per una cifra complessiva di 250 mila euro. Questo intervento è stato fortemente voluto dal Consiglio di amministrazione Bvlg, a nome dei suoi 7.500 soci, per dare un supporto alle strutture sanitarie del proprio territori di competenza, che in queste settimane stanno combattendo contro il Covid-19. Una donazione che vuole venire incontro a chi sta esprimendo un impegno continuo per la comunità, dagli operatori sanitari, a quelli sul territorio come le Caritas che aiutano le famiglie in difficoltà economia e sociale. Ricordiamo che l’iniziativa a favore degli ospedali e delle Caritas si va ad aggiungere a quelle sul piano creditizio “Misure Bvlg per emergenza Covid-19”, con un plafond di ben 10 milioni di euro, adottate tempestivamente nelle scorse settimane e che si affiancano alle misure governative attivate con il decreto “Cura Italia”.