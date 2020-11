Bellanova annuncia: "Tra ristori, 340 milioni per pesca e agricoltura"

Fuori provincia - "Nel consiglio dei ministri di questa notte col Decreto Ristori 2 abbiamo stanziato ulteriori 340 milioni di euro per garantire, anche per il mese di dicembre, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali delle imprese, operanti su tutto il territorio nazionale e appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra. In questa fase così difficile il sostegno alla filiera della vita, alle imprese, alle lavoratrici ed ai lavoratori che vi sono impegnati è imprescindibile". Così la Ministra Teresa Bellanova dopo l'approvazione stanotte in Cdm del Decreto Ristori 2.