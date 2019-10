Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana mette in palio 442 borse di studio

Fuori provincia - La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana premia l’impegno dei giovani del territorio. Anche quest’anno il Consiglio di amministrazione ha voluto mettere a disposizione ben 442 borse di studio per 89.900 euro totali, confermando che premiare i giovani e il merito sono tra i punti fermi di questa banca che vuole creare valore per le famiglie ed il territorio.

I destinatari del premio sono studenti, figli di soci, o soci loro stessi, titolari dei conti a loro dedicati aperti almeno 6 mesi prima della data di apertura del presente bando e residenti nelle provincie di Lucca o Massa Carrara o La Spezia. Il concorso è aperto anche ai non soci BVLG.



La finalità è di premiare gli studenti meritevoli delle scuole medie inferiori e superiori dell’anno scolastico 2018/2019. Può partecipare lo studente che ha conseguito la licenza media, la maturità e i promossi delle scuole superiori. Le 442 borse di studio per 89.900 euro totali; 100 euro ai migliori che hanno conseguito la licenza di scuola media, 200 euro ai migliori dalla prima alla quarta superiore, 400 euro ai migliori con diploma di maturità.

Le graduatorie finali verranno stilate in base alla votazione. Tutti gli studenti figli di soci o soci e con votazione con lode, riceveranno 1 punto di bonus. Per chiarimenti e informazioni fare riferimento al regolamento e alle filiali BVLG sul territorio.

Dichiarazioni:



“BVLG continua il suo percorso vicino agli studenti premiando i giovani che si sono distinti nello studio. La volontà di premiare il merito significa per noi educare le nuove generazioni all’impegno. Tramite l’impegno è possibile fare crescere la propria comunità affinché i ragazzi di oggi possano diventare buoni cittadini domani", le parole di Enzo Stamati, presidente BVLG.

"Il nostro impegno a “fabbricare fiducia” continua anche con questo progetto. Ben 442 borse di studio per quasi 89.900 euro. A dimostrazione dell’impegno della nostra banca sul territorio. Ancora una volta vogliamo dimostrare la nostra vicinanza alle famiglie e ai giovani, premiando coloro che dimostrano di “lavorare sodo” tramite gli ottimi risultati conseguiti negli studi", ha concluso il direttore BVLG Paolo Pelliccioni.