Baglietto porta il suo 46m al Versilia Yachting Rendez-Vous

Fuori provincia - Baglietto, Bertram e CCN tornano da protagonisti al Versilia Yachting Rendez-Vous con una flotta di 6 imbarcazioni. Baglietto - storico cantiere con sede a La Spezia con più di 160 anni di storia, specializzato nella costruzione di megayacht di lusso dai 35m ai 70m, Bertram Yachts – icona della nautica negli Stati Uniti per la costruzione di sportfisherman – e CCN – cantiere polivalente sempre più specializzato nella costruzione di imbarcazioni “Fuoriserie” da 30m in su che rispondono alle richieste di massima personalizzazione del cliente.



Ideato in collaborazione con Nautica Italiana e organizzato da Fiera Milano con lo stretto coinvolgimento del territorio grazie al Distretto della Nautica e della Portualità Toscana, il Versilia Yachting Rendez-vous, oggi alla sua terza edizione, rappresenta l’appuntamento di primavera che anticipa il mercato, promuovendo l'alta gamma della produzione nautica internazionale. Un evento esclusivo, riservato alla nautica di eccellenza che conferma il trend positivo del mercato mondiale del settore, la cui ultima edizione ha visto la soddisfatta presenza di 170 espositori e oltre 22.000 visitatori.



La manifestazione viareggina accoglierà così, dal 9 al 12 maggio, la flotta della Famiglia Gavio con una line up d’eccezione: ben 6 fra imbarcazioni e yachts, dai 13 a 46m. Baglietto sarà presente con il 46m Only One con scafo dislocante in acciaio e alluminio firmato Francesco Paszkowski Design, in esposizione insieme con il 43m Pachamama, capofila della gamma dei nuovi Fast a cui si aggiungono l’MV13, dall’imprinting militare ispirato ai MAS, e l’FFC15, naviglio militare di Baglietto Navy, primo esemplare di pattugliatore costruito dal cantiere dopo l’acquisizione della Famiglia Gavio.



Il brand CCN sarà presente in fiera con il 27m MY Freedom, imbarcazione fully custom acquistata e disegnata dallo stilista Roberto Cavalli in collaborazione con il designer Tommaso Spadolini. Bertram, infine, esporrà in fiera il 35’ Moppie, modello di punta che offre, da un lato, ottime prestazioni in contesto di pesca sportiva e, dall’altro lato, elementi di lusso innovativi.

Un programma ricco di eventi e appuntamenti sul territorio, messo a punto con la collaborazione di associazioni e dei Comuni di Viareggio, Forte dei Marmi e Pietrasanta. Confermata anche per quest’anno la partnership con la prestigiosa Galleria d’Arte Marcorossi a Pietrasanta dove modelli degli yacht Baglietto saranno esposti come opere d’arte.