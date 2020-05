Assemblea soci Bvlg, quest'anno solo con il rappresentante designato

Fuori provincia - Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana comunicano che il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 sarà illustrato nel corso della prossima assemblea dei Soci che si terrà in prima convocazione giovedì 18 giugno alle 13 e in seconda convocazione venerdì 19 giugno alle 15 a Pietrasanta.



Per l’emergenza legata al Covid-19, ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti aziendali, di intesa con il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, quest’anno l’assemblea si terrà senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato. Pertanto, per motivi di salute pubblica a fronte emergenza Covid-19, i Soci non potranno accedere fisicamente alla sede dell’assemblea. La documentazione assembleare sarà disponibile presso la Sede sociale dell’istituto in via Mazzini 80 a Pietrasanta, presso le filiali e nell’Area Riservata Soci sul sito www.bvlg.it e sarà inoltre inviata ai Soci per posta elettronica o per posta ordinaria.



Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, nominato dalla Banca nella persona del Notaio dottor Marzio Villari, al quale potrà essere conferita delega scritta, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, è disponibile presso la Sede sociale, le filiali Bvlg e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet nella sezione Area Riservata Soci del sito www.bvlg.it, ove ciascun Socio può accedere con le proprie credenziali personali.



Dichiarazioni del CDA e della Direzione generale: in questo momento particolare legato all’emergenza sanitaria Covid-19, BVLG ha come obiettivo prioritario la salute dei Soci e del proprio personale. Per questo motivo, come previsto dalla legge, quest’anno l’assemblea Bvlg per l’approvazione del bilancio 2019 si terrà, come da intesa con la Capogruppo, tramite il Rappresentante Designato, al quale ogni socio potrà conferire delega e partecipare con il suo voto all’assemblea. Con il bilancio 2019 Bvlg potrà comunicare ai Soci il valore creato sul territorio e per la comunità. Vogliamo inoltre ricordare che la Banca ha messo a disposizione da marzo scorso alcune misure di sostegno per famiglie e imprese, oltre ad alcune importanti donazioni per di venire incontro alle difficoltà legate agli effetti del Covid-19.