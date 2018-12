Assemblea ordinaria degli Azionisti di UBI Banca

Il Consigliere eletto durerà in carica sino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Sorveglianza

Fuori provincia - In data odierna si è riunita, sotto la presidenza dell’ Ing. Andrea Moltrasio, Presidente del Consiglio di Sorveglianza, l’Assemblea degli Azionisti di UBI Banca S.p.A. chiamata in sede ordinaria per deliberare in ordine alla nomina di un Consigliere per l’integrazione del Consiglio di Sorveglianza.



Al riguardo l’Assemblea ha proceduto, con il voto favorevole del 99,7227% del capitale presente, alla nomina del Dott. Alberto Carrara quale Consigliere di Sorveglianza, per l’integrazione del Consiglio stesso in seguito alle dimissioni di un componente nell’ottobre 2018.



La candidatura del dott. Alberto Carrara era stata presentata - dai soci dott. Matteo Zanetti (n. 1.000.000 azioni UBI Banca), dott. Paolo Zanetti (n. 1.649.930 azioni UBI Banca), Quattro Luglio srl (n. 5.167.139 azioni), Scame srl (n. 6.850.000 azioni), Nuova Fourb srl (n. 5.000.000 azioni), Mar.Bea srl (n. 4.310.000 azioni), Fondazione Banca del Monte di Lombardia (n. 45.212.227 azioni) e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (n. 67.601.368 azioni) in esecuzione del " Patto ai sensi dell’ art. 122, co. 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto l’esercizio del voto nell’assemblea di UBI Banca S.p.A. convocata per il 14 dicembre 2018" stipulato fra Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., Patto dei Mille e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo il 22 novembre 2018.



Il dott. Carrara nella dichiarazione di accettazione della propria candidatura ha dichiarato – tra l’altro - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..



Il Consigliere eletto – il cui curriculum vitae verrà reso disponibile a breve sul sito internet della Banca - durerà in carica sino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Sorveglianza e cioè sino all’Assemblea dei Soci che si terrà, ai sensi dell’art. 2364-bis cod. civ., dopo la chiusura dell’esercizio sociale 2018.