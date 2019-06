White Carrara Downtown, gli appuntamenti di giovedì 6 giugno

Fuori provincia - Con l’arrivo della terza edizione di White Carrara Downtown sono molti e per tutti i gusti gli eventi di intrattenimento di cui potranno fruire i carraresi e i numerosi visitatori che si stanno riversando in città da tutt’Italia e anche dall’estero in questa settimana ricca di iniziative. Vediamo in dettaglio cosa succede domani, giovedì 6 giugno.



· Ore 11:00 “Parola d’Artista” Accademia di Belle Arti, conferenza a conclusione della rassegna “I racconti dell’arte”. Ospiti dell’incontro tre artisti delle ultime generazioni: Diego Marcon, MASBEDO e Marinella Senatore. Introduce Laura Barreca



· Dalle ore 11:00 “Lezioni en Plein Air”, il grande evento di scultura a mano nello spazio antistante l’Accademia di Belle arti, con i giovani studenti che scolpiscono le proprie opere in diretta davanti ai visitatori, che potranno anche misurarsi con quest’arte sotto la guida e la supervisione degli Insegnanti dell’Accademia.



· Dalle ore 17:00 alle 19:00 Le passeggiate Culturali by IMM “I Giganti di Carrara: marmo a go-go nel centro storico” a cura di Davide Lambruschi. Partenza da Piazza Mazzini con percorso nella statuaria del centro storico e termine in Piazza Alberica. Non è richiesta prenotazione, partecipazione gratuita.



· Ore 19:00 Piazza Alberica presso il monumento a Maria Beatrice d’Este Re-velare, performance artistico culturale a cura di Davide Lambruschi



· Dalle ore 21:00 alle 23:00 Le passeggiate Culturali by IMM “Accademia Aperta: Scuola, Monumento e Museo” Accademia Dance Night. Ritrovo di fronte all’Accademia di Belle Arti di Carrara, visita guidata con spettacolo di danza rinascimentale. Prenotazione richiesta, contributo di € 5,00, iniziativa a numero chiuso.



· Ore 20:30 Mar-mi-Longa, milonga sotto le stelle in Piazza Gramsci (Piazza d’Armi) con la “mejor musica de Buenos Aires” a cura di Jorge Ramirez Civadda. Ingresso gratuito.



· Ore 21:00 in Piazza Cesare Battisti, Marble Café con Fabio Canino che presenta il libro “Le parole che mancano al cuore”