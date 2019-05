White Carrara Downtown, ci sarà anche Stash

Domenica 9 giugno il cantante dei The Kolors sarà uno dei protagonisti del salotto letterario.

Fuori provincia - La terza edizione di White Carrara Downtown, a calendario dal 1° al 9 giugno, presenta iniziative a tutto campo, garantendo una full immersion a base di arte, cultura e musica. Su quest’ultimo fronte uno dei protagonisti del Marble Café, il salotto letterario della manifestazione cittadina, sarà il cantante dei The Kolors “Stash”. Idolo dei giovanissimi, il musicista - vincitore con la sua band di una delle passate edizioni di “Amici” di Maria De Filippi - si racconterà domenica 9 giugno a partire dalle 21 sul palco di piazza Cesare Battisti, ripercorrendo le fasi più importanti della sua carriera. Dagli esordi nei club milanesi, fino al Festival di Sanremo e alle recenti collaborazioni di grande livello, i The Kolors hanno già inanellato una serie notevole di successi, nonostante la giovane età dei componenti.



La presenza di Stash a Carrara certifica la qualità della manifestazione, che già lo scorso anno portò in città personaggi del calibro di Paola Turci, Enrico Ruggeri, Vince Tempera, Renzo Rubino, Pino e gli Anticorpi e altri. «So che Carrara è una città d’arte legata alla scultura – ha commentato Stash – E’ quindi un luogo fertile per l’ispirazione e mi ha fatto piacere accettare l’invito del Marble Café. Sarà l’occasione per raccontare la mia musica in una città che respira arte da sempre». Gli altri protagonisti del Marble Café verranno annunciati a breve dall’organizzazione, curata da IMM_ Carrarafiere assieme a Tato Music. Per favorire la visitazione di White Carrara Downtown e la scoperta della città di Carrara, la IMM ha predisposto speciali pacchetti turistici con numerose proposte per la scoperta della città e del territorio circostante a base di tour alle cave in 4x4, urban trekking, cicloturismo e degustazioni. Info e aggiornamenti costanti su tutti gli eventi a calendario sul sito www.whitecarraradowntown.it