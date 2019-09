Una storia spezzina alle Giornate degli autori di Venezia

Fuori provincia - C'è anche una storia spezzina nel documentario "Scherza coi fanti" che nei giorni scorsi, durante le "Giornate degli Autori" ecome Evento speciale alla 76/ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ottenuto il Premio Siae per la sezione "Talento creativo".

L'opera realizzata da Gianfranco Pannone e Ambrogio Sparagna analizza in maniera unica la vita dei soldati di un'Italia che non c'è più.

Nel mastodontico lavoro della coppia creativa vegono raccontati cento anni di storia tra inediti canti popolari e immagini, e quattro diari di guerra che vengono dal passato. Tra le tante vicende raccontate emerge, come riporta Francesco Gallo di Ansa, anche quella di una giovane borghese che divenne partigiana sulle montagne tra Parma e La Spezia.



Come detto Il premio al “Talento Creativo” è andato a Gianfranco Pannone e ad Ambrogio Sparagna, si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale Siae, per l’originale lavoro tra immagini d’archivio e la ricerca cinematografica e musicale che raggiunge sorprendenti risultati nel film Scherza coi fanti, evento speciale delle Giornate 2019.



(foto: repertorio)