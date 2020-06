Una stella per Giancarlo Giannini, uno spezzino nella Walk of fame

Fuori provincia - Una delle stelle della celebre Walk of fame di Hollywood sarà intitolata a Giancarlo Giannini, nella categoria motion pictures. Lo ha annunciato il festival ’Filming Italy Los Angeles’, promotore del prestigioso riconoscimento in onore dell’attore nato alla Spezia, nominato all’Oscar per la sua interpretazione in Pasqualino Settebellezze (1975), diretto da Lina Wertmüller. E proprio alla regista italiana più famosa al mondo Giannini dedica questo traguardo: "Sono felicissimo per questo importante riconoscimento, dedico questa preziosa stella a Franco Zeffirelli e Lina Wertmüller".



Un commento è arrivato anche da parte del ministro per i Beni e le attività culturali Dario Franceschini, che cita anche Luciano Pavarotti, anche lui insignito della stella, in questo caso postuma: "Giancarlo Giannini e Luciano Pavarotti: due nuove stelle italiane brillano da oggi nella celebre Walk of fame sulla Hollywood Boulevard di Los Angeles, andando ad aggiungersi alle altre quattordici stelle tricolori che già ornano la celebre camminata. Artiste e artisti del mondo italiano della musica e del cinema che spiccano sulla famosissima promenade".

L’ultima stella italiana era stata assegnata nel 2018 a Gina Lollobrigida.