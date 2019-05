Una serata all’insegna della tradizione, sabato alla Capannina torna “Classic”

Fuori provincia - E’ stato un sabato da record alla Capannina di Franceschi che ha visto l’esibizione del dj Federico Scavo . Il locale guidato da oltre 40 anni dalla Famiglia Guidi si è confermata ancora una volta il punto di riferimento della nightlife in Versilia . Molti gli eventi che hanno fatto registrare il tutto esaurito e tanti altri sono già in programma per l’imminente stagione estiva che celebrerà il novantesimo anno di questo storico locale, simbolo Italiano e conosciuto in tutto il mondo. Questa settimana torna a grande richiesta il format “Classic". Ispirato alla tradizione lo spettacolo si concentra sulla musica dal vivo con l’esibizione delle migliori band del panorama nazionale , un mix sonoro che alterna le performance dal vivo al classico dj set. Una formula perfezionata negli anni e che rende questo storico locale unico nel suo genere. A d esibirsi sul palco della Capannina questa settimana ci saranno i “Dangerous” capitanati dalla grande voce di Alessandro Buselli . la “Dangerous Band” nasce nel 2007 e sin da subito ha voluto offrire al pubblico uno show versatile e completo, capace di spaziare da repertori classici italiani ed internazionali fino alla piu’moderna musica dance, passando dalla musica revival dai ritmi della musica latino americana. Ospiti frequenti della Capannina sono molto apprezzati dal pubblico che ogni sabato notte affolla il locale cult di Forte dei Marmi. “Sono contento che siano ancora serate con musica live di alto livello, spiega il patron Gherardo Guidi. Mantenere uno spirito tradizionale rende la Capannina ancor più affascinante. Come ogni sabato in Capannina , non potrà mancare la presenza al Piano Bar del mitico Stefano Busà. Un appuntamento che dura da molti anni e che ogni sera continua a sorprendere. In sala centrale la musica sarà curata dal dj resident Charlie Dee mentre nell’area Piano Bar la consolle è affidata all'intramontabile Stefano Natali. Come ogni sabato sera all’interno del locale sarà attivo il ristorante guidato dallo chef Davide Romagnoli . Il servizio accurato e il sottofondo musicale sottolineano con delicatezza la vera protagonista del pre-discoteca. E dopocena, per tutti gli ospiti del ristorante, l’ingresso alla discoteca è incluso nel prezzo. Per qualsiasi informazione il servizio clienti della Capannina è disponibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 ai numeri 0584.80169 o 371.3799456 o anche via mail all’indirizzo info@lacapanninadifranceschi.com. Per seguire tutti gli aggiornamenti sugli eventi del locale è possibile scaricare la nuova App Capannina disponibile gratuitamente su App Store e Google Store , sul sito www.lacapanninadifranceschi.com o dalla pagina Facebook la Capannina Forte dei Marmi.