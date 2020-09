Un dipinto di Fossati in vendita in Inghilterra

Fuori provincia - Non è facile trovare in vendita un dipinto di Agostino Fossati. Una buona parte è già nella quadreria del Comune della Spezia, alcuni sparsi in collezioni private. Come la scena marina che la galleria Taylor fine arts di Dudley in Inghilterra ha messo in vendita negli scorsi giorni. Si tratta di un dipinto ad olio di 37 centimetri per un metro circa che una perizia data intorno al 1870. Immortala un tema classico per il pittore, le riparazioni navali ed i cantieri, ripreso però questa volta direttamente in mare. Sul cielo si staglia il fumo nero prodotto da un calafato che ripara lo scafo di una piccola barca in legno, probabilmente all'interno del Golfo della Spezia. Semirovesciata, come se si dovesse tappare una falla e appoggiata per l'albero ad un supporto installato su un'altra barca con vela latina. Sullo sfondo e nella parte destra della scena, altri velieri.

Il quadro è noto, forse meno commentato e studiato alla Spezia in quanto non mostra nessuno scorcio della terraferma. Fossati è diventato negli anni soprattutto il pittore che ha immortalato la città antica, quella che esisteva prima della costruzione dell'arsenale e della rivoluzione urbanistica sabauda. I quadro è in vendita su eBay a 15mila sterline: al cambio di oggi sono 16.694 euro più relative spese di spedizione. Insomma, ci vogliono 17mila euro circa per portarsi a casa un pezzo di golfo di un secolo e mezzo fa.







info https://www.richardtaylorfineart.com/artist/agostino-fossati/spezia-marine