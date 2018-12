Tutto pronto per il Natale in Capannina

Fuori provincia - Martedì 25 Dicembre un altro grande evento è atteso. Arriva il momento della notte di Natale con una delle serate più storiche e tradizionali del locale, “Natale in Capannina”. Un vero e proprio must da ben oltre 40 anni.



“Natale in Capannina è un appuntamento che fa parte della tradizione e che ho lanciato nel mio locale più di quarant’anni fa”, afferma soddisfatto il Patron Gherardo Guidi. “La mia Famiglia – prosegue – augura a tutti un felice Natale e vi aspetta numerosi per tutti gli appuntamenti delle festività”.



Il locale del patron Gherardo Guidi ospiterà una serata calda e avvolgente, che insieme al live show della Dangerous Band, al Dj set del residente Charlie Dee e Mauro Gonzini Voice, accoglierà nella performance il famoso tenore Giovanni Cervelli, che contribuirà a rendere l’evento ancora più magico.



Al Pianobar continua l'intramontabile tradizione con Stefano Busà e Stefano Natali. Un cast artistico al completo dunque, per un altra serata che prevede il già tutto esaurito.



E’ consigliato l’acquisto dei biglietto online sul sito della Capannina o Liveticket.it per garantirsi la certezza di vivere una delle notti più attese dell’anno.