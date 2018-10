Tributo alla donna in Capannina. Sabato arriva il Pink Party

Fuori provincia - Terminata la parentesi estiva, La Capannina di Franceschi è già proiettata verso l’ennesima stagiona da protagonista, la novantesima per la precisione, continua senza soste la propria programmazione del sabato sera con il suo ristorante, le sue band live, la sua sua discoteca e l’immancabile piano bar. Dopo la splendida serata della scorsa settimana con la performance del dj internazionale Federico Scavo , questa settimana è pronto un altro party a tema di forte impatto scenografico, il Pink Party, dove, protagonista indiscusso sarà ovviamente il mondo femminile. Per favorire la perfetta riuscita del party, La Capannnina riserverà un trattamento ad hoc per le tutte le signore e signorine che si presenteranno con un dress code rosa. L’ingresso per loro sarà gratuito tutta la notte.



La spettacolare animazione, gli allestimenti ed i giochi di luci e colori faranno da cornice a questo secondo appuntamento del Pink Party in Capannina. Grande spazio anche alla musica dal vivo, questa settimana infatti torneranno sul celebre palco una band consolidata che ogni volta riscuote un enorme successo , i Borghi Bros. Si chiamano Alessio e Carlo Alberto, sono due fratelli e suonano insieme da sempre. La prima band, la Borghi Bros Band, è stata un approdo naturale, una conseguenza della loro passione comune: la musica. In questi anni i ragazzi hanno rodato le loro capacità e affinato il proprio talento di musicisti e performer, portando nei locali di tutta la penisola uno spettacolo incentrato su una coinvolgente selezione di cover che spazia dalla dance al miglior rock italiano, con un successo di pubblico sempre crescente. Ma Alessio e Carlo Alberto non potevano fermarsi qui. La loro necessità di esprimersi in musica, la loro passione dirompente non poteva che sfociare in tutta la sua dilagante energia. È così che i Borghi Bros danno vita al 2 B project: un progetto dal nome evocativo, che li vede protagonisti assoluti anche in qualità di autori di musiche e testi inediti: una nuova avventura che nasce nel 2009 con il lancio del primo singolo Le parole sono inutili seguito da Il silenzio ascolterò lanciato nel 2010 con ottimo riscontro radiofonico. 2B Project è la voglia di essere completamente sé stessi, al di là di ogni definizione, di creare una musica viva, propria, che sfugga alle catalogazioni. I due fratelli partecipano alla quarta edizione del talent show X Factor, nella categoria Gruppi musicali e successivamente a diverse trasmissioni televisive nazionali.



Il progetto approda alla pubblicazione del primo album Incendio edito da Saifam, contenente 10 brani inediti, a seguire il tour Live che li vede protagonisti in oltre settanta date dislocate in tutta Italia. “Sono contento che siano ancora serate con musica live di alto livello, spiega il patron Gherardo Guidi. Mantenere uno spirito tradizionale rende la Capannina ancor più affascinante. Come ogni sera dalle 21 sarà aperto anche il ristorante de La Capannina che offre Menù guidati sia con specialità di terra che di mare oltre alla possibilità di organizzare buffet riservati per celebrare compleanni, addii al celibato , nubilato , feste di laurea e molto altro ancora. Per qualsiasi curiosità basta dare un'occhiata alla pagina Facebook della Capannina o al sito internet www.lacapanninadifranceschi.com ed innamorarsi delle sue splendide serate. Per informazioni e prezzi sugli eventi della Capannina è possibile contattare i numeri 0584.80169 oppure il 371.3799456 anche via Sms o WhatsApp, oppure inviare una mail all'indirizzo info@lacapanninadifranceschi.com