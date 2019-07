Treno speciale per il Jova Beach Tour di Viareggio

Fuori provincia - La polemica sulla rinuncia alla data di Albenga sfiora appena la Spezia. Per gli spezzini interessati al grande tour sulle spiagge di Jovanotti l'appuntamento di riferimento è un altro. Anzi, sono due. Come i concerti che il cantante terrà a Viareggio tra luglio e agosto. Si parte il prossimo martedì 30 con i circa 40mila che si raduneranno presso la Spiaggia del Muraglione per il primo evento. E molti saranno coloro in viaggio dalla Liguria. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori solo il 7% dei biglietti è stato venduto in Versilia e un 15% invece è stato prenotato al di fuori della Toscana.

La scelta consigliare è di raggiungere Viareggio in treno per evitare le code che potrebbero crearsi quella sera sulle strade. D'altra parte la stazione dei treni della cittadina toscana dista solo tre chilometri dal luogo dell'evento. Per chi non volesse o non potesse affrontare la passeggiata, di fronte alla stazione c'è la fermata dell'autobus 35 o il parcheggio dei taxi (058447000) a disposizione. Al ritorno previsti diversi treni speciali in partenza a partire dalle 00.55: direttrici Lucca, Prato, Firenze, Grosseto, Siena e ovviamente La Spezia Centrale. C'è addirittura il traghetto diretto Portoferraio-Darsena per chi arriva dall'Isola d'Elba.



Per chi viaggia in macchina ci sono invece quattro parcheggi ai margini della città. Quello più comodo per gli spezzini è il numero 3 che si trova in zona Viale Mario Tobino. Dopo l'uscita dal casello di Viareggio sull'A12 seguire Viareggio/Torre del Lago, Torre del Lago poi SS1 e uscita Viareggio Sud. Parcheggio a pagamento e poi navetta gratuita fino al concerto. Ci sono anche parcheggi dedicati esclusivamente alle moto in in Piazza San Benedetto del Tronto (Darsena) e in via Petrarca (stadio). Il parcheggio per disabili è infine in Via Giorgetti angolo Via Salvatori.

L'area di accoglienza, con punto informazioni e biglietteria, è prevista presso il Palasport di Via Luigi Salvatori. Qui si comprano anche i token per poter acquistare il cibo all'interno della zona concerto (solo l'acqua può essere pagata in euro). L'ingresso al Jova Beach è in Viale Europa (ai lati della Croce Verde) a partire dalle 14, un secondo ingresso su Molo Marinai d’Italia è riservato ai diversamente abili. Il party ha inizio alle 16 mentre l'esibizione di Jovanotti è programmata alle 20.30. Sul sito ufficiale del cantante (www.soleluna.com) c'è l'app da scaricare per avere tutte le info.