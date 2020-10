Spezzini vicini a Reggiolo che ritrova la sua chiesa dopo il sisma

Fuori provincia - Dopo otto anni ed un corposo restauro, riapre a Reggiolo la chiesa di Santa Maria Assunta. La comunità dell'incantevole borgo emiliano è in qualche modo legata alla Spezia e al suo golfo nel culto di San Venerio. Ieri alla messa, officiata dal vescovo Massimo Camisasca della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, doveva essere presente anche una delegazione spezzina che avrebbe portato in dono una lastra incisa di marmo dell'Isola del Tino. Il contesto della pandemia ha stoppato l'iniziativa, ma non la vicinanza ideale agli amici di oltre Cisa.

"Stiamo procedendo verso il completamento di una ricostruzione che ormai vede mancare soltanto poco piu` del 5% di cio` che era stato demolito o danneggiato - ha detto il governatore Stefano Bonaccini presente alla cerimonia -. Oltre 40 comuni sul totale dei 59 colpiti hanno gia` completato ricostruzione pubblica e privata. Fino a che anche l’ultimo mattone non sara` ricollocato dove deve posarsi non avremo pace. Allora la gente dell’Emilia-Romagna ha dimostrato una tempra ed una tenacia torpida di chi anche di fronte alle tragedie si lamenta poco e si rimbocca le maniche. Ne siamo usciti insieme allora. Per quanto ancor piu` tragica questa pandemia, ne usciremo ancora una volta soltanto lavorando tutti assieme: istituzioni, parti sociali, cittadini".