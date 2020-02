Ritorna in tv "Mondo Crociera" di Floriano Omoboni

Fuori provincia - Da Giovedi 6 febbraio 2020 h 19,30 su Sportitalia,riparte Mondo Crociera, un format TV da non perdere per tutti gli amanti delle crociere sui mari più affascinanti del Pianeta.



La trasmissione, giunta al suo 15°anno, riparte con 18 nuove puntate a cadenza settimanale da 30 minuti ciascuna fino a giugno.







Mondo Crociera, pietra miliare televisiva del fenomeno delle vacanze sul mare, è curato e presentato da Floriano Omoboni, produttore/giornalista televisivo, che segue il mondo delle crociere da 15 anni.



La genesi dei suoi programmi dedicati a questo settore si ha nel 2005 con



MSC MAGAZINE, trasmissione tv con cui ha iniziato la sua proficua collaborazione con MSC Crociere.



Ha realizzato gli speciali tv per diversi battesimi delle navi della compagnia del Comandante Aponte: memorabile la trasmissione televisiva di 2 ore, in diretta e in prima serata in occasione dell’inaugurazione di MSC MUSICA, sabato 29 Giugno 2006 nell’affascinate cornice di Riva Sette Martiri a Venezia.







Nella conduzione della trasmissione è coadiuvato dalla figlia Greta (che segue la parte social con il suo blog GRETASTRAVELS), che da un tocco di freschezza e gioventù al format cercando di sdoganare il concetto che le crociere sarebbero un prodotto turistico dedicato soprattutto a persone mature.







La nuova stagione televisiva sarà incentrata sul Nord Europa con puntate tra il Mar Baltico e i Fiordi Norvegesi,In Groenlandia sino al Polo Nord, nei mari del sud dalla Patagonia cilena,Terra del Fuoco,Capo Horn sino all’Antartico e gli itinerari offerti da MSC Crociere negli Emirati Arabi e Mediterraneo.



Inoltre quest’anno verrà dato un significativo spazio anche ai viaggi con i cruise-ferries: le navi di GNV saranno protagoniste di diversi episodi della nuova serie con i suoi collegamenti in Albania,Tunisia,Sicilia e Sardegna.



Ampio spazio anche alle crociere fluviali sul Douro in Portogallo, sul Reno, sul Rodano, sul Danubio e sul Volga, grazie alla collaborazione con Giver Viaggi e Crociere.



E per finire speciali sulle crociere in Caicco,nel Bangladesh sul Gange e l’inesplorato Antartico.



Per il debutto della prima puntata andrà in onda uno speciale televisivo



dedicato all’Italian Cruise Day 2019 di Cagliari.







Nel dettaglio questi sono i canali dove si potranno vedere le nuove puntate di MONDO CROCIERA su:



+ SPORTITALIA ,Tv nazionale visibile sul canale 60 del digitale il giovedì h.19,30



+ ODEON, tv storica nazionale visibile sul canale 177 del digitale,la domenica h.21,30



+ TV SVIZZERA ITALIANA visibile in tutta Italia sul canale nazionale 75 TELECAMPIONE oltre che nel Canton Ticino il lunedi h.21.



Inoltre la messa in onda avverrà anche su un network di 100 Tv locali di tutta Italia, Tv regionali molto seguite nella loro area di riferimento.







A livello internazionale MONDO CROCIERA e'in onda in 5 paesi europei tra cui: in Romania su



TELESTAR 1, in CROAZIA su NOVATV, in buona parte della Slovenia sulla tv di confine giuliana\slovena RAN 90 SLO, nel CANTON TICINO su Telecampione\Tv Svizzera Italiana



e in Polonia sulla pay tv Active Family Channel e poi su un app. sportoutdoor.tv per smarttv di ultima generazione,



oltre che sul web nel sito www.sportoutdoor.tv, e sui social FB, dailymotion e youtube.







MONDO CROCIERA E’ SOTTO L’EGIDA DI SPORTOUTDOOR.TV, PRIMA MULTIPIATTAFORMA



ITALIANA TV/WEB DEDICATA AL TURISMO E AGLI SPORT ALL’ARIA APERTA.



“Sportoutdoor Tv offre contenuti di altissima qualità ad un pubblico di appassionati: i 5 format tv, estivi ed invernali, sono tutti originali, scritti, realizzati e prodotti dal nostro team di video operatori



professionisti e vanno in onda in chiaro, gratis e in prima serata su diverse piattaforme televisive del digitale terrestre, sui social,sul web,sky e anche a livello internazionale – dichiara Floriano Omoboni,



che aggiunge –



Per il 2020 abbiamo una proposta fitta di appuntamenti con il meglio degli eventi turistico/sportivi in calendario.



Gli appassionati potranno seguirci grazie a una copertura nazionale capillare, on air in diverse fasce orarie e tante tv. Inoltre per noi rappresenta un vanto la collaborazione con Sportitalia, TV nazionale



sportiva con un palinsesto con dirette importanti e visibile sul canale 60 a livello nazionale, sulla storica ODEON e sulla nuova TV SVIZZERA ITALIANA che e’ diffusa in tutta Italia sul canale 75 TELECAMPIONE, visibile anche col dtt nel Canton Ticino.







I format televisivi di Sportoutdoor.Tv, visibili anche sul portale online sportoutdoor.tv, oltre che sul web anche su smarttv e i piu’importanti social media, raccontano le crociere, lo sport e il turismo sportivo dal punto di vista di chi li pratica e di chi vive la natura sia come atleta che da appassionato, con contenuti sempre freschi, attuali e originali.