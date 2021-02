QT8, un documentario per raccontare il genio di Quentin Tarantino

Fuori provincia - Arriva al Nuovo, Astoria e Garibeladi streaming con MioCinema dal 26 febbraio "QT8 | Quentin Tarantino – The first Eight", un documentario che racconta la carriera del celebre cineasta statunitense, dagli esordi come autore di sceneggiature, "Una vita al massimo" scritta nel 1987, "Natural Born Killers" scritta nel 1989 e "Dal tramonto all'alba" scritta nel 1990, passando per l'esordio dietro la macchina da presa con l'acclamato "Le iene", la Palma d'oro a Cannes e l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale per "Pulp Fiction" e il susseguirsi di successi diventati cult del cinema internazionale, sino al suo ottavo film da regista, "The Eightful Eight".

QT8 vanta interviste esclusive di diverse star di Hollywood che hanno lavorato con Tarantino ai suoi film, tra i quali Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth, Christoph Waltz. Ma vi sono anche interviste a personaggi che hanno vissuto in prima persona la crescita professionale di Tarantino, come i produttori Stacey Sher e Richard Gladstein, o come l’amico e sceneggiatore Scott Spiegel. Il documentario racconta retroscena inediti, aneddoti e segreti del grande regista. Vi sono numerosi contributi esclusivi, come riprese dei set, fotografici, video di archivio e animazioni originali. Infine, non potevano mancare numerose clip dei film di Tarantino, che si amalgamano nel racconto e nei commenti dei protagonisti.



Per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema basta andare sul sito www.miocinema.com, con la sua nuova veste grafica e sarà accessibile tramite app sulle più diffuse smart TV, offrendo agli utenti una rinnovata e più comoda esperienza, non solo attraverso computer e tablet ma con la possibilità di godersi i film anche sullo schermo televisivo. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv