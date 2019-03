Profumo di primavera alla Capannina

Fuori provincia - Forte dei Marmi - "Respiriamo l’aria e viviamo aspettando primavera “. Recitava così una canzone di qualche anno fa’ e le rime sembrano raccontare l’attesa fremente che ogni anno vive la Versilia. Il passaggio dall’inverno alla bella stagione è sempre un periodo di trasformazione: sbocciano i fiori, le giornate si allungano, il sole è più alto, i colori più caldi. Nello storico locale di Forte dei Marmi, quasi giunto ai 90 anni di attività, continua a sbocciare la primavera promuovendo tante novità, tra sorrisi e grande spettacolo. Apre dunque con grande entusiasmo la stagione primavera estate della Capannina con un calendario ricco di eventi e appuntamenti imperdibili. Questa settimana in scena il primo party a tema all’insegna di colori, fiori e tanta spensieratezza con il format “Primavera In Capannina. Scenografie, colori ed animazione in pieno stile floreale il tutto curato dall’agenzia double face , sinonimo di bellezza eleganza e grande professionalità. Sabato 30 Marzo grande spazio anche alla musica live con il ritorno sul palco della Capannina di uno dei gruppi più acclamati i “Borghi Bros”. Si chiamano Alessio e Carlo Alberto, sono due fratelli e suonano insieme da sempre. La prima band, la Borghi Bros Band, è stata un approdo naturale, una conseguenza della loro passione comune: la musica. In questi anni i ragazzi hanno rodato le loro capacità e affinato il proprio talento di musicisti e performer, portando nei locali di tutta la penisola uno spettacolo incentrato su una coinvolgente selezione di cover che spazia dalla dance al miglior rock italiano, con un successo di pubblico sempre crescente. “Sono contento che siano ancora serate con musica live di alto livello, spiega il patron Gherardo Guidi. Mantenere uno spirito tradizionale rende la Capannina ancor più affascinante. Come ogni sabato in Capannina , non potrà mancare la presenza al Piano Bar del mitico Stefano Busà. Un appuntamento che dura da molti anni e che ogni sera continua a sorprendere. In sala centrale la musica sarà curata dal dj resident Charlie Dee mentre nell’area Piano Bar la consolle è affidata all'intramontabile Stefano Natali. Come ogni sera dalle ore 21:00 sarà aperto anche il ristorante de La Capannina che offre Menù guidati sia con specialità di terra che di mare oltre alla possibilità di organizzare buffet riservati per celebrare compleanni , addii al celibato , nubilato , feste di laurea e molto altro ancora. Grandi appuntamenti anche nel mese di Aprile , iniziando da Sabato 6 con la prima vera novità del 2019 , l’inserimento delle tribute band live all’interno del classico Sabato Capannina. L’esordio è stato affidato ad una delle band più blasonate , la Vipers Queen tribute band. Grandi fans dei Queen, ecco come si definiscono Giuseppe Maggioni (voce), Giordano Bruno (chitarra), Michele Carminati (basso) e Roberto Previtali (batteria), componenti della Band. Attivi Dal 2002 con più di 1000 esibizioni Live, l'intento è quello di ripercorrere i brani leggendari della bad britannica capitanata dalla mitica personalità di Freddie Mercury, utilizzando alcuni richiami scenografici e di costume, ponendo l'accento sulla spettacolarità e sulla forza musicale della band più popolare al mondo. Beppe Maggioni, voce dei Vipers ha partecipato nel 2014 al programma televisivo The Voice of Italy, in onda su Rai 2, classificandosi secondo per il Team Carrà, semifinalista del programma. Il lavoro svolto dai Vipers, è già stato omaggiato oltre che da un elevato numero di esibizioni e di pubblico, anche da un importante riconoscimento da parte del sito internet ufficiale dei Queen www.queenonline.com ovvero la segnalazione tra le Tribute Band Italiane. Sono disponibili i tickets di accesso prioritario saltacoda sul sito della Capannina www.lacapanninadifranceschi.com alla sezione acquista biglietti. Altra grande sorpresa per Sabato 13 Aprile , sarà infatti ospite a cena e a disposizione per foto e autografi KATHERINE KELLY LANG più conosciuta come Brooke Logan nella famosissima Soap Opera Beautiful. Presto tutti i dettagli per partecipare alla cena di gala . Appuntamenti importanti anche nel weekend di Pasqua 2019 . Venerdi 19 Aprile ci sarà il grande ritorno del mattatore Jerry calà con il suo spettacolo “Sapore di Mare” il 20 Aprile “Benvenuti in Capannina” il 21 Aprile una delle serate più attese dell’anno , la pasqua in Capannina. Per qualsiasi informazione il servizio clienti della Capannina è disponibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 ai numeri 0584.80169 o 371.3799456 o anche via mail all’indirizzo info@lacapanninadifranceschi.com. Per seguire tutti gli aggiornamenti sugli eventi del locale potete visitare il sito www.lacapanninadifranceschi.com o dalla pagina Facebook de La Capannina di Franceschi.