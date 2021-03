Premio Montale fuori di casa a Tiziana Ferrario

Fuori provincia - Il 2021 è in Italia e nel Mondo l’anno delle celebrazioni dantesche ed il Premio Montale Fuori di Casa ha deciso di ricordare tale anniversario rendendo un particolare omaggio alla “Donna”, principale motivo ispiratore sia per la poesia di Dante, nella sua qualità di donna angelicata, sia di quella di Eugenio Montale. Nella intervista immaginaria del 1946 il futuro Premio Nobel scrisse infatti:“Ho proiettato la Selvaggia o la Mandettao la Delia (la chiami come vuole) dei Mottetti sullo sfondo di una guerra cosmica e terrestre, senza scopo e senza ragione, e mi sono affidato a lei, donna o nube, angelo o procellaria...”.

Alla “ Donna” nella sua molteplice natura di “nube ,angelo o procellaria” saranno dunque dedicati alcuni degli appuntamenti di questo 2021, ad iniziare da quello del 7 marzo quando verrà premiata on line la giornalista e scrittrice Tiziana Ferrario, una vera “donna- procellaria” volendo definirla con una di queste ipostasi montaliane.

Con questo grazioso “uccello delle tempeste” capace di volare ad ali spiegate sulla cresta delle onde, senza mai esserne travolto, condivide infatti due caratteristiche femminili: la delicatezza e la forza. Come ricorda la Presidente del Premio Adriana Beverini “la Ferrario come inviata di politica estera della RAI è volata per anni in mezzo alle tempeste, seguendo guerre e crisi umanitarie in Medio Oriente in Africa, avendo anche modo di conoscere da vicino le discriminazioni a cui sono sottoposte le donne, e testimoniandole con coraggio pur con la raffinatezza e la misura che contraddistinguono ogni suo intervento”.

Tiziana Ferrario ha iniziato descrivendo nel libro “il Vento di Kabul” (2006) il conflitto in Afghanistan, la triste condizione delle donne locali per continuare nel 2017 con “Orgoglio e Pregiudizi” in cui raccontava la riscossa delle donne americane contro molestie e discriminazioni.

Del 2020 è il suo ultimo libro “Uomini, è ora di giocare senza falli!” (Chiarelettere editore), un pamphlet provocatorio, fotografia della società in cui viviamo (patriarcale e maschilista in ogni suo ambito, dalla politica allo sport all’istruzione alla scienza allo spettacolo al giornalismo all’editoria), ma anche sguardo rivolto al futuro, con il contributo inedito di quelli che l’autrice chiama “uomini nuovi” che hanno girato le spalle al modello machista.

Un libro scritto con schiettezza e ironia, raccogliendo anche le suggestioni e le esperienze di molte altre donne: denuncia che riesce sempre a strappare un sorriso.



La Ferrario è anche molto attiva nel promuovere dibattiti sul tema della parità in Italia (“About Women” è la rassegna che organizza con la Fondazione Ente dello Spettacolo e conduce all’interno della Mostra del Cinema di Venezia) e nel dare visibilità al lavoro delle donne, un tema che sente di estrema urgenza, indicato anche dalle Nazioni unite tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2030: la parità di genere.



La premiazione si configura come un vero e proprio talk show su un tema attualissimo, quello delle fake news e del significato dell’essere giornalisti, come indica il titolo: “Il costo della verità”. L’appuntamento coordinato da Alice Lorgna, PR manager del Premio, avrà inizio con gli interventi della Presidente Adriana Beverini e della Vice Presidente Barbara Sussi, che presenteranno la Premiata.

A dialogo con Lei il Vicedirettore del Corriere della Sera Venanzio Postiglione, già premiato nel 2019, uno di quegli “Uomini nuovi” che ci fanno ben sperare per il futuro, ed i giornalisti, ex allievi della Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” di Milano, Leonard Berberi, Federica Scutari ed Irene Soave.

L’evento è inserito nel palinsesto I Talenti delle donne Milano 2020 ed è in media partnership con il Corriere della Sera.