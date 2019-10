Pittori spezzini esposti in provincia di Agrigento

Fuori provincia - Dipinti dei pittori spezzini Eliseo Andriolo, Enrico Imberciadori e Carlo Moggia e delle pittrici Franca Ferrari e Maura Jasoni sono dal 26 ottobre scorso, con opere di altri colleghi, al centro dell’interessante evento espositivo “Lettura dell’immagine”, promosso in terra sicula da Silvio Benedetto e Silvia Lotti, non di rado presenti alla Spezia, che guideranno il pubblico all’osservazione e all’approfondimento dei vari lavori. Gli animatori sostengono che la finalità dell’incontro, che si svolge presso lo spazio “Minerva” di Campobello di Licata (Agrigento), “è di concretizzare vivaci confronti artistico-culturali con artisti di altri luoghi, con l’intento di un’analisi educativa che, superando la mera didattica, mantenga viva negli animi una sana inquietudine immaginativa e scambi condivisi per una crescita comune, sotto l’insegna dello stare insieme”.

Ciò perché un’attenta lettura dell’immagine non soltanto è mirata ad individuare emozioni, tematiche, composizioni lineari e cromatiche, ecc., ma tenta di decodificare il “non detto”. Che va colto, scrivono i curatori, “oltre l’inquietante silenzio delle bambole lignee (nella foto) di Franca Ferrari; oltre i nudi corpi in sciami/galassie di Carlo Moggia in fuga verso l’infinito; oltre il segno del tempo e la solitudine del paesaggio urbano di Eliseo Andriolo; oltre gli uomini di Enrico Imberciadori uniformati da anonimato quanto un anonimo condominio; oltre l’interno borghese caldo e materico di Maura Jasoni; oltre il bosco onirico di Kristine Kvitk; oltre la natura contorta e reinventata di Pippo Di Giacinto; oltre le gru minacciose di Diana Dowek che si elevano dal dock della sua Buenos Aires ed oltre il volto panico che emerge da un nero goyesco di Diego Guirao”. Iniziativa meritevole di considerazione e di successo.



Valerio P. Cremolini