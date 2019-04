Pasqua alla Capannina di Franceschi, apre Jerry Calà

Fuori provincia - Tutto pronto alla Capannina di Franceschi per celebrare questo lungo ponte delle festività pasquali . Il locale guidato dalla storica Famiglia Guidi ha messo in programma tre serate evento , come da tradizione, che accoglieranno il grande il pubblico da ogni parte d’Italia e non solo. La maratona delle lunghe notti a Forte dei Marmi partirà Venerdì 19 Aprile con il ritorno dal mattatore Jerry Calà ed il suo “Sapore di Mare” che da oltre 20 anni fa registrare ogni volta il tutto esaurito. Canzoni senza tempo, monologhi esilaranti e grande coinvolgimento del pubblico, sono questi gli ingredienti della spettacolare performance del Jerry nazionale alla mitica Capannina di Franceschi. Uno show che ripercorre i momenti salienti della sua vita e della sua carriera, accompagnato da un’orchestra collaudatissima. Attore di cabaret, musicista, cantante, al cinema e in televisione, una carriera che ha reso Jerry Calà uno dei volti più noti ed amati d’Italia. Una vita scandita da bellissime canzoni, colonna sonora dei suoi spettacoli fin dai tempi dei Gatti di Vicolo Miracoli e poi delle pellicole in cui, da protagonista, è riuscito a rilanciare successi degli anni ’60 e ’70 e degli anni ’80.

Grande spazio al cinema e a “Sapore di mare” dei Vanzina diventa addirittura il motore del rilancio delle musiche degli anni ’60; un revival che, dall’uscita di quel film, non è mai più finito, tanto che oggi i ragazzi, anche giovanissimi, sanno a memoria canzoni di 50 anni fa; un vero miracolo così come pure la colonna sonora di “Vacanze di Natale” che lanciò brani di disco music anni ’80 da divenire delle Hit, come “I like Chopin”, e in particolare una canzone che Jerry (Billo) cantava al piano bar “Maracaibo”, che è diventata uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia, come pure “Ancora” di Edoardo de Crescenzo o “Al piano bar di Susy”.

Jerry, cantandole nei suoi film, è riuscito a far diventare queste canzoni un po’ sue e si diverte a riproporle in questo fantastico show. La serata partirà dalla cena e proseguirà con la discoteca, il piano bar e lo spettacolo tanto atteso di Jerry Calà. E’ sempre un piacere ospitare un amico come Jerry , spiega il patron della Capannina Gherardo Guidi , passa il tempo ma ogni volta sembra la prima volta . Il pubblico lo adora e questo è fondamentale. La serata inizierà alle ore 21.00 con la grande cena spettacolo con musica live curata per l’occasione dalla band “Turno Notturno”. Per chi lo volessi potrà riservare il pacchetto All inclusive che prevede il mantenimento del tavolo della cena per tutta la notte con la vista sul palco per l’esibizione di Jerry Calà. Alle 24.00 si apriranno le porte della discoteca e del Piano Bar . Lo spettacolo di Jerry Calà è fissato per le ore 1.30 . E’ possibile inoltre riservare tavoli bordo pista o acquistare i biglietti online di accesso prioritario salta coda direttamente dal sito della Capannina alla sezione acquista biglietti oppure trami l’app della Capannina disponibile su App Store e Google Store. La selezione musicale, prima e dopo lo spettacolo di Calà, sarà curata dal dj resident Charlie Dee e alla voce ci sarà, per tutto il weekend, il milanese Mauro Gonzini. Al Piano Bar ovviamente ci sarà la coppia formata da Stefano Busà con la sua musica dal vivo e da Stefano Natali alla consolle. Sabato 20 Aprile sarà la volta di “Welcome to Forte dei Marmi” , un evento in pieno stile Capannina con la sua musica dal vivo , curata da “Gilda et le Modis” , la sua discoteca ed il piano bar . Domenica 21 Aprile va in scena una delle serate più attese dell’anno , la pasqua in Capannina. Per l’occasione si esibiranno sul celebre palco della Capannina il tenore Giovanni Cervelli e la trapezista Simona Gallo per uno spettacolo di altissimo livello artistico. Un evento storico che da oltre 40 anni fa registrare alla Capannina affluenze da record e che anche in questa occasione non deluderà le aspettative. Per l’accesso alla serata è consigliato l’acquisto dei ticket online disponibili sul sito della Capannina fino a domenica alle ore 16.00 Le sorprese non sono finite , Mercoledì 24 Aprile infatti, torneranno ad esibirsi alla Capannina i ragazzi de “Il Pagante” . Anche per questo evento è consigliato l’acquisto in prevendita dei biglietti per garantirsi la certezza dell’accesso. Per qualsiasi informazione il servizio clienti della Capannina è disponibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 ai numeri 0584.80169 o 371.3799456 o anche via mail all’indirizzo info@lacapanninadifranceschi.com. Da oggi si può rimanere in contatto con il locale anche direttamente dallo smartphone con la nuova Applicazione Capannina che è possibile scaricare gratuitamente da App Store o Google Store. Con l’applicazione è possibile seguire tutti gli eventi , prenotare tutti i servizi del locale , dal ristorante ai tavoli in disco alle liste d’ingresso in riduzione. Per seguire tutti gli aggiornamenti sugli eventi della Capannina è possibile visitare il sito www.lacapanninadifranceschi.com o la pagina Facebook , La Capannina Forte dei Marmi.