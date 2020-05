Niente da fare, rinviata anche la 23ma edizione dell'Andersen

Fuori provincia - In rispetto delle attuali norme per assicurare la massima protezione ai cittadini, la 23esima edizione dell’Andersen Festival, prevista a Sestri Levante dal 4 al 7 giugno 2020, è rinviata a data da destinarsi. Una manifestazione radicata e amata, anche da tanti spezzini. "Abbiamo sperato fino all’ultimo di non rimandare il Festival: per noi è sempre un momento di aggregazione, di intrattenimento e di divertimento. Ma la nostra e la vostra sicurezza vengono prima di tutto. Abbiamo lavorato sodo per questa edizione, e stiamo continuando a farlo - spiegano dall'organizzazione -. Le luci del palco galleggiante nel cuore della Baia del Silenzio di Sestri si riaccenderanno presto, è una promessa. Non appena avremo maggiori indicazioni governative, vi comunicheremo le nuove data del Festival".