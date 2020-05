Milano è terreno per i cantanti spezzini, ora è Dheli a provarci

Fuori provincia - “M1lano è la città che mi rispecchia l’anima. E' la frase più appropriata per esprimere il significato che ha questo brano per me. Ho voluto mettere in relazione il mio carattere e quello delle persone a me vicine con la città di Milano, perché siamo sempre di fretta ma poi la fretta ci fa rimanere per due ore bloccati nel traffico, prendiamo il treno per partire ma poi il treno è sempre in ritardo. Ma nonostante tutto, la voglia di ballare non ci passerà mai, neanche in una situazione come quella che stiamo vivendo negli ultimi mesi". Lui è Gabriele Deliperi, in arte Dheli, artista spezzino classe 1997 trapiantato nel capoluogo lombardo dove studia produzione musicale.

Il 20 maggio uscirà il suo nuovo singolo: "M1lano". Nel 2017 arriva in finale di Emergenza festival sul palco dell’Alcatraz a Milano, con i brani scritti e arrangiati da lui, insieme a una delle sue vecchie band (gli Alchimia). Dopo aver passato del tempo ad arrangiare e a scrivere brani altrui, Gabriele decide di continuare il suo progetto solista come “Dheli”, dove riesce a esprimere appieno tutto ciò che ha sempre voluto dire con i suoi brani. Prodotto da MACS (Massimo Forni), produttore e talent scout milanese, il progetto Dheli prende forma a inizio 2018, e dopo molto tempo passato in studio, finalmente a settembre 2019 esce con il suo primo singolo Non ti lamentare.

A novembre 2019 esce il secondo singolo Il mondo da una stanza, seguito da Odore di Teen. Da qui nasce il progetto chiamato “future vintage”, ovvero un progetto il cui concept si basa su sonorità anni ’80 reinterpretate in chiave moderna, che mettono in relazione il vecchio e il nuovo. Proprio il singolo M1lano rappresenta la prima esperienza interamente compiuta di questo nuovo genere; i piani di Dheli prevedono l’uscita di un album “future vintage” nel prossimo futuro. L’uscita di "M1lano" è prevista per il 20 maggio su tutti i digital Store mentre il video uscirà il 28 maggio su YouTube con anteprima il 27 su alcune webzine.