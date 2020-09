Lo spezzino Sordi in mostra ad Anagni nella collettiva "Cai 20"

Fuori provincia - Il pittore spezzino Alberto Sordi (1959) partecipa alla mostra collettiva "CAI 20" in corso sino al 25 settembre prossimo nel nuovo Museo d’arte contemporanea di Anagni (FR). Sordi è tra i centodieci artisti italiani che hanno aderito all’evento, curato da Gianpaolo Coronas, Maurizio Vitiello, Federico Caloi, Luigi Fusco, Angelo Bacci e Alberto Molinari. L’opera del nostro concittadino è intitolata "Sphinx Fatal" e “rappresenta una musa come sfinge fatale, immersa in un'atmosfera notturna belle epoque, sovrastata da misteriosi apparecchi volanti”.

La rassegna ideata durante il lockdown è nata dall’esigenza - sottolinea il curatore Gianpaolo Coronas - di avviare “una ricognizione sull’arte contemporanea Italiana che avrebbe avuto il suo epilogo in un importante catalogo che racchiudesse per grandi linee biografie, cenni critici e foto rappresentative dei lavori degli espositori. “CAI 20”, infatti, è l’acronimo di Catalogo Artisti Italiani 2020.



(v.p.c.)